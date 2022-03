Toyota ferme ses 14 usines au Japon après une cyberattaque

Toyota a été contraint, lundi, d’arrêter la production dans ses 14 usines au Japon à la suite d'une cyberattaque ayant causé une panne de système chez un fournisseur local.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

La production de Toyota reprendra mercredi au Japon en utilisant un système informatique temporaire. Mais il faudra encore une à deux semaines à la firme pour résoudre complètement le problème. Pour la seule journée de lundi, la cyberattaque a affecté la production de 13 000 véhicules.

La cyberattaque a été découverte lundi lorsque l'un de ses fournisseurs, Kojima Industries, s'est rendu compte d'une erreur sur l'un de ses serveurs de fichiers. Le fabricant de composants en plastique a confirmé, après l'avoir redémarré, que son serveur était infecté par un virus. Il affirme avoir trouvé un message en anglais contenant des menaces.

Contre-attaque russe ?

Kojima n'apporte aucune précision sur l'auteur et le motif de cette attaque. Il a aussitôt déconnecté son réseau de clients et de serveurs externes et a prévenu la police. Cet incident révèle une des faiblesses de l'industrie japonaise : si ces grandes entreprises ont mis en place des mesures de cyber sécurité, c'est moins le cas pour leurs sous-traitants.

Cet incident survient après la décision du Japon de se joindre aux sanctions adoptées par l'Union européenne et les États-Unis contre la Russie après son invasion de l'Ukraine. Le gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida a annoncé qu’ils allaient vérifier si les deux événements sont liés. Un peu plus tôt, l'ambassadeur de Russie au Japon Mikhaïl Galuzin avait laissé entendre que son pays répondrait aux sanctions japonaises par des mesures de rétorsion.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne