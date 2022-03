Le Sri Lanka paralysé par une très grave crise du carburant qui affecte les transports

Le Sri Lanka est paralysé par une très grave crise du carburant, qui affecte les transports et tous les secteurs de l’économie. Derrière cette pénurie de pétrole, un manque de devises étrangères est à l'origine de la crise qui frappe le pays.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Ce mardi 2 février, le réseau de transport du Sri Lanka, largement dépendant des bus, s’est mis à l'arrêt faute de carburant. Selon l’association des propriétaires de bus, seul un quart de sa flotte de 20 000 véhicules peut encore rouler.

Partout dans le pays, des queues se forment devant les stations services. Lanka IOC, un des principaux distributeurs, a augmenté ses prix de plus de 10 %, mais les habitants n’ont pas d’alternative pour survivre. Le Sri Lanka a été durement frappée par l'épidémie de Covid-19. En l’absence de touristes, le gouvernement n’arrive plus à se fournir en devises étrangères, et donc en carburant.

Grave pénurie alimentaire

« Auparavant, nous étions à court de dollars pour importer du pétrole. Maintenant, nous n'avons pas de roupies pour acheter les dollars », résume le ministre de l’Énergie, Udaya Gammanpila. Depuis plusieurs mois, le gouvernement a interdit de nombreuses importations pour contrôler ses réserves de devises. Mais à partir d'août 2021, cette politique a en retour entraîné une grave pénurie alimentaire.

Le Sri Lanka redoute désormais un défaut de paiement de sa dette extérieure de 30 milliards d’euros et se tourne du côté de Pékin pour l’aider à y faire face.

