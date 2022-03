Chine: Pékin augmente considérablement ses dépenses militaires

Un drone CH-6 est vu la veille du 13e Salon international de l'aviation et de l'aérospatiale de Chine à Zhuhai, dans la province du Guangdong, le 27 septembre 2021 (image d'illustration).

La Chine annonce l’augmentation de ses dépenses militaires, qui sont déjà considérables : + 7,1% prévus pour cette année. C’est la plus forte progression depuis trois ans. Le contexte mondial est déjà tendu, avec la guerre en Ukraine qui ravive les craintes de voir la Chine envahir Taïwan.

Avec cette enveloppe de 230 milliards de dollars, la Chine dispose toujours du deuxième budget de défense mondial, après les 740 milliards de dollars des États-Unis. Et c’est bien l’avance technologique américaine que la Chine veut rattraper car Washington contrarie depuis des années ses opérations d’intimidation des pays riverains en mer de Chine, en y faisant croiser ses navires de guerre.

Le cas de Taïwan

Même chose pour Taïwan : Pékin considère toujours l’île comme faisant partie de son territoire, et les Chinois n’excluent pas de la reprendre par la force. Mais les États-Unis soutiennent Taïwan a minima en lui vendant des armes. Depuis la fin de l’année dernière, la tension s’est accentuée dans la région, avec une Chine qui teste Washington en multipliant les incursions à proximité de l’île.

La Chine marque des points

Et Pékin regarderait aujourd'hui de près la situation en Ukraine, pour voir comment la communauté internationale réagit à l'invasion russe. Son retard technologique vis-à-vis des États-Unis reste important, mais la Chine marque des points, et le montre : selon le Pentagone, le planeur hypersonique que Pékin a testé l’an dernier a tiré un projectile pendant sa course, ce qui a pris de court les Américains, qui pour le coup ne disposent pas encore de ce type d’armement.

