Hong-Kong dans le tourbillon du Covid-19, les supermarchés dévalisés et la justice suspendue

Hong Kong débordée par le variant Omicron et la politique « zéro Covid » © La-Croix

À Hong-Kong, la cinquième vague de l’épidémie continue de grossir. Avec plus de 50 000 cas par 24 heures depuis trois jours, Hong Kong a dépassé le record du plus fort taux de décès quotidien. La crise sanitaire se ressent désormais dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, certains médicaments contre la toux et la fièvre sont en rupture de stock, les supermarchés sont de plus en plus vides et les services judiciaires ont été suspendus.