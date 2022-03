Partis du Bangladesh, une centaine de réfugiés rohingyas accostent en Indonésie

Cette photo prise et reçue de la police indonésienne le 28 décembre 2021 montre des agents se préparant à envoyer des fournitures aux réfugiés rohingyas à bord d'un navire en bois au large de la province indonésienne d'Aceh, à Bireun (illustration).

Partis du Bangladesh, une centaine de réfugiés rohingyas, dont des dizaines d'enfants, ont accosté sur les côtes de la province indonésienne d'Aceh, à l'ouest du pays, ce dimanche 6 mars.

Une embarcation transportant plus d'une centaine de réfugiés rohingyas, dont des dizaines d'enfants, a accosté tôt dimanche 6 mars sur les côtes de la province indonésienne d'Aceh, à l'ouest du pays, a indiqué la police. Le bateau, parti d'un camp de Rohingyas au Bangladesh, est arrivé peu après 3 heures du matin sur une plage de la région de Bireun.

« Bilan de santé général »

Il transportait 114 personnes, dont 58 hommes, 21 femmes et 35 enfants âgés de moins de 15 ans, a précisé la police. « Nous allons effectuer un bilan de santé général et des tests antigènes de Covid-19 pour ces étrangers », a déclaré à l'AFP le chef de la police locale, Mike Hardy Wirapraja.

Il a précisé qu'ils seraient ensuite transférés dans la région voisine de Lhokseumawe qui dispose d'un centre d'accueil pour les réfugiés. « Nous sommes originaires de Birmanie mais nous avons fui au Bangladesh et nous avons commencé notre voyage depuis le Bangladesh », a déclaré l'un des réfugiés, Omar Faruk, un enfant de 11 ans, à un journaliste de l'AFP, ajoutant que le groupe était en mer depuis 25 jours.

« Nous avons quitté le Bangladesh parce que la situation des Rohingyas dans le camp n'est pas bonne, elle devient très mauvaise en ce moment », a déclaré en anglais l'enfant, qui a laissé sa mère au Bangladesh et suivi son oncle pour commencer une nouvelle vie, de préférence dans un pays à majorité musulmane comme l'Indonésie ou la Malaisie. « Je suis venu ici parce que je veux améliorer mon éducation », a-t-il ajouté.

Deuxième arrivée

C'est la deuxième arrivée de la minorité persécutée en Indonésie, pays à majorité musulmane, au cours des derniers mois. Plus de 100 Rohingyas sont également arrivés à Bireun fin décembre après avoir dérivé pendant des jours avant que le gouvernement indonésien ne les autorise à débarquer et ne traîne leur embarcation en détresse sur le rivage. Des centaines de milliers de musulmans rohingyas ont fui la Birmanie à majorité bouddhiste depuis 2017 après une répression militaire faite de massacres et de viols selon les réfugiés.

(avec AFP)

