Au Sri Lanka, l’éléphant le plus vénéré du pays est mort

Nadugamuwa Raja, l'éléphant le plus sacré du Sri Lanka, était né en Inde et avait été offert au Sri Lanka par un prince indien.

Le pachyderme appelé Nadugamuwa Raja, âgé de 68 ans, occupait une place centrale dans la tradition bouddhiste du pays. Il disposait même d’une unité d’élite pour le protéger. Les autorités lui rendent hommage.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant régional, Sébastien Farcis

Nadugamuwa Raja était plus qu’un éléphant au Sri Lanka. Depuis quinze ans, il était le chef de file d’un troupeau de 100 pachydermes qui défilaient lors d’un important festival de la ville de Kandy, au centre de l’île. Chaque année, cet éléphant aux longues défenses transportait ainsi, du haut de ses 3,20 mètres, des reliques bouddhistes importantes. En 2015, il avait failli être percuté par un véhicule et bénéficiait depuis d’une escorte armée pour le protéger.

Ce lundi 7 mars, des prêtres et écoliers sont venus prier devant sa dépouille, et toucher ses défenses d’ivoire, symbole de sa puissance sacrée. Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, bouddhiste militant, a décrété que l’animal sera déclaré « trésor national » et ordonné que sa dépouille soit empaillée, pour que les générations futures puissent le voir.

Il faut maintenant trouver son successeur. Une mission délicate. L’éléphant doit en effet être très grand ; sa queue, sa trompe et son pénis doivent toucher le sol quand il est debout, et ses défenses doivent avoir la forme arrondie de l’éventail traditionnel.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne