Session annuelle du Parlement chinois: la Chine vise 5,5% de croissance en 2022

En Chine, c’était, samedi 5 mars, l’ouverture de la session annuelle du Parlement chinois à Pékin avec le traditionnel discours de politique générale du Premier ministre chinois et l’annonce des objectifs de croissance : Environ 5,5% cette année selon Li Keqiang, qui promet également des mesures pour stabiliser l’économie chinoise, dans un contexte d’incertitudes lié à la pandémie et à la guerre en Ukraine.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Longs applaudissements en fin de discours et immenses drapeaux rouges gonflés par les vents qui soufflent sur la place Tiananmen, la grande messe politique annuelle du parti communiste chinois ne déroge pas à ses codes. Les 3 000 députés de l’Assemblée nationale populaire lisent le discours du chef du gouvernement à mesure que celui-ci le prononce, avant de ratifier les nouvelles lois et règlements qui décidées par le parti. « La pandémie de Covid-19 est toujours en cours, la reprise mondiale manque de dynamisme et les prix des matières premières restent élevées », constate le Premier ministre à la tribune.

La « stabilité, priorité absolue »

« La stabilité est notre priorité absolue » dit encore Li Keqiang, dans un contexte de ralentissement de l’économie chinoise freinée par la crise immobilière, la gestion de l’épidémie et le risque de flambée du coût des matières premières suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Sur le constat, le premier ministre ne mâche pas ses mots, appelle l’État chinois à se serrer la ceinture, et recadre sévèrement les pouvoirs locaux accusés de manquer de rigueur budgétaire : « Les budgets de certains gouvernements locaux affichent un déséquilibre accru, et les secteurs économiques et financiers sont confrontés à de multiples risques. Les secteurs liés au bien-être de la population présentent toujours de nombreuses faiblesses ». Mise en cause également du « formalisme et de la bureaucratie qui continuent de faire des ravages (…) Un petit nombre de cadres se dérobent à leurs responsabilités, se montrent indifférents ou prennent des décisions arbitraires, poursuit Li Keqiang, alors que les feuilles tremblent dans le grand Palais du peuple. Certains cadres, coupables de prévarication, se soucient peu des problèmes portant gravement atteinte aux droits et intérêts de la population. Les cas de corruption restent fréquents dans certains secteurs. »

L’aide de l’État vers « l’économie réelle »

L’administration en prend pour son grade et l’aide de l’État doit être davantage tournée vers « l’économie réelle » répète à plusieurs reprises le chef du gouvernement, à commencer par les petites, moyennes et micros entreprises : remboursements de crédits de TVA, d’allègements fiscaux… et sur le front de l’emploi, un coup de pouce aux travailleurs indépendants. « notre économie est exposée à une triple pression : contraction de la demande, chocs de l’offre, dégradation des anticipations » ajoute Li Keqiang qui sait aussi qu’il va falloir compenser le creusement des disparités régionales l’an passé. Les usines près des grands ports des régions côtières à l’est ont bénéficié du boom des exportations, alors que le centre et l’ouest reste à la traîne. Stabilité également sur le plan politique, en veillant à ce que « les religions se conforment toujours à la réalité chinoise », à confier l’administration de Hongkong « aux patriotes », et en luttant pour la préservation du principe « une seule Chine » et contre « les séparatistes » à Taïwan. De lourdes dépenses pour tenter de projeter la confiance dans un contexte d’incertitudes, avant un rendez-vous, crucial pour le président chinois, lors du 20e congrès du parti communiste prévu à l’automne prochain.

