Corée du Sud: Yoon Suk-yeol, prochain président, un K-Trump ?

L’élection présidentielle sud-coréenne a livré son verdict tard dans la nuit ce 10 mars, et c’est le candidat conservateur qui est nommé successeur à Moon Jae-in. Avec moins d’un point d’avance sur son concurrent démocrate Lee Jae-myung, Yoon Suk-yeol s’impose dans le scrutin le plus serré de l’histoire de la Corée du Sud. Carrière politique éclair, programme conservateur et personnalité controversée, portrait de celui qui est parfois surnommé le « Donald Trump coréen ».

De notre correspondant à Séoul,

Yoon Suk-yeol aura mis un peu moins d’un an à conquérir le pouvoir. Il permet ainsi à la droite sud-coréenne de revenir aux affaires, seulement cinq ans après la destitution de Park Geun-hye, emportée par les larges manifestations anti-corruption réclamant son départ.

Ascension rapide

Jusqu’en 2016, Yoon n’existait pas dans le paysage politique sud-coréen. Diplômé de droit de la prestigieuse université nationale de Séoul, il devient procureur et fait des affaires de corruption sa spécialité, notamment celles concernant l’ex-président Lee Myung-bak, aujourd’hui en prison. Paradoxalement, c’est l’enquête sur Park Geun-hye, la dirigeante conservatrice du pays, qui lui offre une renommée nationale. Accusée d’abus de pouvoir et de détournement de fonds dans un vaste scandale de corruption où sont impliqués de nombreux dirigeants de chaebols (les conglomérats tels que Samsung ou Hyundai), elle sera condamnée à 32 années de prison avant d’être graciée cet hiver.

Yoon joue un rôle central dans l’enquête et le président Moon Jae-in décide de le nommer procureur général, contre l’avis des conservateurs. Une fois en place, Yoon Suk-yeol devient rapidement un problème pour la majorité et une figure de l’opposition au sein de l’opinion publique. Il enquête sur de nombreux membres du Parti démocrate et parvient à faire tomber un ministre de la Justice qui aurait falsifié des documents pour que sa fille entre à l’université. En conflit ouvert avec le président Moon, il quitte ses fonctions en mars pour préparer sa campagne.

Campagne controversée

« Monsieur une gaffe par jour », c’est le surnom dont hérite ce piètre orateur durant une campagne décriée pour son faible niveau. Les deux favoris apparaissent dans différentes affaires et Yoon et sa femme sont notamment accusés à plusieurs reprises de croyance chamanique.

Mais le candidat fait aussi parler de lui pour ses positions controversées sur un ancien dictateur, sur les eaux de Fukushima relâchées en mer du Japon sur les étrangers et sur les femmes. Une rhétorique qui rappelle celle d’un ex-président américain, et le candidat a même érigé l’antiféminisme en stratégie de campagne. « Je ferai un parallèle avec la façon dont Donald Trump est devenu Président en utilisant le sentiment de certains Américains qui se sentaient abandonnés au profit des minorités, explique Kim Hyun-soo, professeur de sociologie à l’université Ewha. Beaucoup de jeunes hommes sud-coréens sentent que leur statut social s’est dégradé et ils s’en prennent aux féministes ».

Conscient de ce potentiel électoral, le candidat assure qu’il n’y a pas de « discrimination systémique entre les sexes »en Corée du Sud, bien que les femmes perçoivent un salaire inférieur aux hommes de 34,6 %. Le pire écart de toute l’OCDE. Idem sur la question du faible taux de natalité dont il attribue la responsabilité aux féministes. Cette volonté farouche de s’en prendre aux droits de la femme, il l’a transposée dans des propositions comme celle d’alourdir peines pour dénonciation calomnieuse d’agression sexuelle ou la suppression du ministère de l’égalité des genres et de la famille. Cette réforme est souvent comparée au mur entre le Mexique et les États-Unis promis par Donald Trump.

Programme très à droite

« Sur le plan économique, surtout sur la question immobilière, c’est l’opposé de Moon Jae-in, juge Park Sang-in, professeur de gouvernance économique à l’université nationale de Séoul. Il veut baisser les taxes et a promis la construction de nombreux logements ». L’immobilier a été le thème central de cette course à la présidentielle, et l’une des raisons pour lesquelles Yoon accède au pouvoir. Face à l’explosion des prix des logements en Corée du Sud (multiplié par deux à Séoul durant le mandat de Moon), sa politique de baisse des taxes foncières a accru sa popularité. Il affirme vouloir également flexibiliser le marché du travail en baissant le salaire minimum et en augmentant la durée légale du travail, actuellement de 52 heures par semaine. Un discours taillé sur mesure pour un électorat sud-coréen vieillissant.

Les membres des médias lèvent la main pour poser des questions alors que le président élu de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, en haut à droite, tient une conférence de presse à l'Assemblée nationale à Séoul, en Corée du Sud, le jeudi 10 mars 2022. AP - Kim Hong-ji

Un discours dur avec le voisin du Nord

Idem pour son approche des relations intercoréennes, « Yoon représente une rupture très claire avec ce qu’a entrepris Moon Jae-in durant ces cinq dernières années » estime Go Myung-hyun, chercheur à l’Asan Institute. Celui qui sera investi officiellement à la présidence le 10 mai assure que des « frappes préventives » sur le voisin nord-coréen, permettraient de « préserver la paix ». À des années lumières de la volonté continue de dialogue entretenu par Moon jusqu’au crépuscule de son quinquennat. Partisan d’un rapprochement avec les États-Unis, Yoon assure être prêt à s’opposer plus frontalement à la Chine, pourtant le principal partenaire économique du pays qu’il s’apprête à diriger.

Ses déclarations hasardeuses, sa personnalité controversée, ainsi que les parallèles politiques évidents avec l’ancien locataire de la Maison Blanche, ont suffi à ce que de nombreux observateurs lui attribuent le surnom de « Trump coréen ». Après la K-Pop les K-Drama ou la K-Beauty, certains affirment que le pays s’est doté d’un K-Trump. Un hommage à cette volonté sud-coréenne de faire précéder de la lettre K toute production locale à succès.

