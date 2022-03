En Indonésie, un surprenant engouement musulman pour Vladimir Poutine

Dans le pays qui compte le plus de musulman au monde, la guerre en Ukraine suscite des réactions pro-Russes et pro-Poutine pour le moins surprenantes.

« Bapak Putin », « Pak Putin ». Depuis quelques jours, c’est ainsi que des vidéos TikTok indonésiennes aux millions de vues surnomment le président russe devenu, ainsi, depuis l’invasion de l’Ukraine, « Papa Poutine » ou « Monsieur Poutine » en indonésien.

Une soudaine popularité qui a de quoi étonner, dans ce pays où les plus anciennes générations ont en mémoire l’invasion des Russes en Afghanistan et où le moindre symbole communiste est interdit par la loi. Jusqu'à peu, l’ombre de l’URSS planait encore beaucoup sur la Russie et attisait la méfiance dans l’opinion publique.

Un président russe présenté comme allié des musulmans

Mais c’est sur des aspects assez éloignés de la géopolitique que ce nouvel engouement pour Vladimir Poutine s’est forgé. De diverses manières, celui-ci apparaît ainsi comme étant du côté des musulmans. Des archives vidéos circulent par exemple sur TikTok où on le voit condamner les caricatures du prophète Mohammed, où il montre sa proximité avec le leader tchétchène musulman Kadyrov.

Dans une vision d’un monde assez binaire avec d’un côté l’Occident, représenté par les Etats Unis et l’Otan et de l’autres des populations musulmanes opprimées en Iraq, en Afghanistan, en Palestine, Poutine se range alors dans le camp de l’islam pour plus en plus d’internautes, qui n’hésitent pas souvent à rappeler au passage la judéité du président ukrainien en face de Vladimir Poutine. Le fait que la Tchétchénie, république musulmane rattachée à la Russie envoie également des hommes combattre aux côtés de l’armée Russe en Ukraine n’a fait que renforcer cela. Rares sont ceux qui se rappellent alors de la sanglante répression du régime du Kremlin envers ce peuple musulman.

Pour conforter cette vision d’un Poutine pro-musulman, en Indonésie, certains s’appuient même sur le Coran, et sur l’autorité du prophète de l’islam, en mettant en avant un hadith (parole orale rapportée du prophète) d’Abou Dawoud. Dans ce hadith, le prophète évoque un peuple non musulman qui s’alliera avec ses fidèles, à la fin des temps, pour combattre un ennemi commun. Dans les versions françaises, le nom de ce peuple est souvent traduit par « les Romains » mais en indonésien, le mot arabe « Rûm » est conservé, terme sans référence locale et dont le caractère mystérieux est sans doute ainsi propice à beaucoup de conjectures.

Sur TikTok, YouTube et Instagram, désormais des comptes aux centaines de milliers, voire millions d’abonnés en sont certains : ce peuple dont il est question sont les Russes, dont la religion chrétienne orthodoxe serait la directe héritière de l’Empire romain byzantin auquel feraient référence les textes sacrés, se hasardent ces internautes. La fin des temps est, elle, plus que jamais imminente pour d’autres, comme Imran Hosein, un érudit musulman qui, depuis la Malaisie voisine, considère également la Russie de Poutine comme les « Rûm » décrits par le Coran, et propose sur YouTube à ses 334 000 abonnés une vidéo intitulée « Le prophète a prédit la troisième guerre mondiale nucléaire ».

Un espace laissé vide

Le chercheur indonésien à l’université de Tartu Radityo Dharmaputra a été un des premiers surpris par l’étendue de cette vision pro-russe dans son pays natal. Installé aujourd’hui en Estonie, il raconte recevoir depuis quelques jours des messages « de personnes qui me disent : mais regarde Kadyrov supporte Poutine, cette invasion doit être bonne pour l’islam du coup ? »

Cet engouement pour la Russie de Poutine, suggère-t-il ensuite, est sans doute née dans un espace resté par ailleurs relativement vide : « Vous n'avez pas beaucoup de gens qui parlent ou étudient la géopolitique russe en Indonésie, sur les États-Unis, l’Europe, il y a du monde, mais pas beaucoup sur la Russie. Or ce vide a été comblé ces dernières années par l’ambassade de Russie sur les réseaux sociaux où elle se présente comme non-communiste et pro-islam, et dans la vraie vie avec le Centre culturel russe qu’ils ont ouvert à Jakarta, de plus en plus de bourses pour que les Indonésiens puissent aller étudier en Russie. »

La lecture géopolitique du hadith évoquant les « Rûm », n’est pas non plus nouvelle, note cet universitaire indonésien spécialiste de la Russie. « Lorsque la Russie est intervenue en Syrie, il y avait déjà des discussions à ce sujet, mais surtout sous la forme de débats qui se demandaient ces “Rûm” dont parle ce hadith c’est quel pays aujourd’hui ? »

Des liens historique entre URSS et Indonésie

Noor Huda Ismail, de la S. Rajaratnam School of International Studies rappelle de son côté que, s’ils ne sont pas évidents de prime abord, les liens entre l’Indonésie à majorité musulmane et la Russie sont plus anciens qu’on ne le croit. Il cite par exemple, « la façon dont Sukarno le père de l’Indonésie indépendante a fait pression sur l’URSS pour que la mosquée de Saint-Petersbourg ou bien que la tombe de l’imam al-Boukhari (en Ouzbékistan aujourd’hui) soient rénovées ». Cet universitaire qui s’est spécialisé dans les représentations de la masculinité en géopolitique constate également une Indonésie hantée par l’autoritarisme militaire et pas insensible à celui de Poutine aujourd’hui.

Du côté des autorités indonésiennes, les offres de la Russie n’ont également pas été pour déplaire ces dernières années, notamment sur le plan de la défense, comme lorsque Moscou avait proposé à l’Indonésie de régler des contrats d’armement en huile de palme, un geste pas anodin quand l’Union européenne et les Etats-Unis boycottent de plus en plus l’industrie de l’huile de palme en provenance d'un pays qu’elles estiment coupable de déforestation ou de travail forcé.

Ces dernières semaines cependant, l’Indonésie a dénoncé l’invasion de l’Ukraine, a voté en ce sens à l’Assemblée générale des Nations unies. Mais Radityo Dharmaputra note une certaine prudence dans la communication du gouvernement : « Il condamne l’action russe, mais pas directement la Russie. »

