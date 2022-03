Chine: les adieux du Premier ministre Li Keqiang

Ce vendredi 11 mars avait lieu la conférence annuelle de presse du Premier ministre Li Keqiang, en clôture de la session législative à Pékin. Une conférence attendue, car sa dernière en tant que chef du gouvernement, alors que des questions demeurent sur les remaniements prévus au sommet de l’État à l’automne prochain, lors du XXe Congrès du Parti communiste chinois.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin

Un petit signe de la main, « merci tous » et des applaudissements un peu mous. La froideur de l’écran et l’éloignement y sont probablement pour quelque chose. La Chine ne plaisante pas avec le Covid-19, les journalistes ont dû passer deux tests PCR et une nuit dans un hôtel d’isolement pour pouvoir assister à la retransmission de la conférence au Grand palais du peuple depuis un centre des médias situé à six kilomètres de la place Tiananmen.

« Gravir la montagne »

Pas de message d’adieu, Li Keqiang ne livre pas ses sentiments personnels, mais confie qu’il s’en va. « Vous parlez de la dernière année pour l’actuel gouvernement, c’est aussi la dernière année de mon mandat de Premier ministre », affirme-t-il dans un rare moment de confessions, alors que la Chine se trouve de nouveau confrontée à un environnement international compliqué et à des défis sur le plan intérieur. Concernant l'Ukraine, Li réaffirme la position chinoise : nous respectons la souveraineté de tous les pays et appelons au dialogue. Même chose pour Taïwan, avec le rappel du principe d’« une seule Chine » et l’opposition au « séparatisme ».

Puis, le Premier ministre revient à ce qui l’occupe depuis une décennie : la macroéconomie qu’il explique avec des métaphores (« la montagne à gravir » pour les prévisions de croissance, « le vivier à poissons » pour la baisse des taxes) et des citations d’entrepreneurs, de paysans rencontrés lors de ses déplacements. Un monde rural qu’il a connu en tant que « jeune instruit », quand les étudiants chinois étaient envoyés dans les campagnes pour apprendre les cultures et la vie au rythme des moissons.

Sous sa direction, l’économie chinoise a plus que doublé, passant de 51 900 milliards de yuans en 2012 à 114 400 milliards de yuans (17 700 milliards de dollars) en 2021, note le SCMP. La Chine a dépassé le Japon, pour devenir la deuxième économie du monde, derrière les États-Unis. Une relation marquée par la « guerre commerciale », mais aussi par un volume d’échanges entre les deux pays en hausse de 30%, rappelle le Premier ministre chinois dont le ton est beaucoup moins critique à l’égard de Washington que d’autres conseillers d’État chinois.

XXe congrès du PCC

Cela tient aussi à la personnalité de l’orateur. Li Keqiang n’est pas du genre à s’épancher ou à faire des confidences. En un peu plus de deux heures, le Premier ministre chinois n’a pas évoqué ce qui préoccupe de nombreux médias devant l’écran géant, à savoir le remaniement attendu à la tête du parti lors du XXe du congrès du Parti communiste chinois (PCC) de l’automne prochain. Pour l’instant, la direction n’a toujours pas confirmé officiellement le maintien de Xi Jinping à la tête de l’État, même si tous les signes sont là.

Li Keqiang s’en ira donc probablement à la fin de cette année en faisant profil bas, après avoir été dans l’ombre du secrétaire général du PCC et président chinois pendant ses deux mandats. Une réserve qui tranche avec son prédécesseur Wen Jiabo, surnommé « Papy Wen » par les médias sous le précédent gouvernement. Les China Watchers attendent désormais que le nom d’un nouveau vice-Premier ministre ou d’une nouvelle vice-Première sorte du chapeau ces prochains jours ou semaines, étape jusqu’alors imposée dans la tradition communiste avant de devenir Premier ministre en Chine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne