La Chine pourrait faire évoluer sa stratégie «zéro Covid» face à l'envolée des infections

Plus de 1 500 nouvelles contaminations ont été signalées ce samedi 12 mars alors que la flambée des cas asymptomatiques de variant Omicron pose des nouveaux défis au système de prévention des épidémies. L’application de la stratégie « zéro Covid » varie déjà en fonction des régions.

De notre correspondant de Pékin, Stéphane Lagarde

C’est une mesure subtile, mais remarquée sur les réseaux sociaux. Pour la première fois ce week-end, des tests antigéniques ont été mis à disposition des centres de santé communautaires à Pékin. Ces tests sont réservés pour l’instant aux patients ambulatoires symptomatiques et aux personnes placées à l’isolement.

Mais certains y voient le début d’une possible évolution de la stratégie « zéro Covid », notamment dans les villes de premier rang qui bénéficient déjà de mesures plus ciblées. Une stratégie de non-tolérance avec le virus dite « dynamique » comparées à la mise sous cloche imposée hier vendredi à la mégalopole de Changchun, dans le nord-est de la Chine, mais aussi, ces derniers mois, aux villes de Lanzhou et Xi’an dans l’ouest du pays.

► À lire aussi : Covid-19 en Chine: les autorités confinent Xi'an, une ville de 13 millions d'habitants

À Shanghai, si la flambée des cas asymptomatiques (78 des 83 des nouvelles contaminations) fait craindre un verrouillage à l’échelle de la ville, le gouvernement local a, pour l'instant, démenti et dénonce les « erreurs » commises par un hôtel de quarantaine, accusé d’être à l’origine de ce rebond épidémique.

Des cours en ligne ont été mis en place pour les écoles primaires dans la capitale économique chinoise. Les maternelles et les jardins d’enfants sont fermés, certains concerts ont été reportés et le parc Disney a réduit le nombre de ses attractions. Une approche plus ciblée qui pourrait être remise en cause, ou du moins perdre de son efficacité, si l’envolée des infections rendait impossible le traçage des cas contacts.

