Covid-19: la Chine confine des millions de personnes après une flambée de cas record

Des millions de personnes étaient confinées ce dimanche à travers la Chine, le pays ayant enregistré son taux le plus élevé en deux ans de cas quotidiens de coronavirus, mais la politique « zéro Covid » entraîne lassitude des populations et interrogations sur son bien-fondé.

En raison d'un pic de cas à travers le pays, les quartiers d'habitation étaient bouclés un à un à Shanghai, métropole la plus peuplée de Chine, ainsi que des écoles, des entreprises, des restaurants et des centres commerciaux. Les autorités ont également déclaré dimanche que les gens ne pouvaient pas quitter ou entrer dans la ville sans un test négatif des dernières 48 heures.

Shenzen confinée

Dans le centre technologique du sud, Shenzhen, limitrophe de Hong Kong, 17 millions de personnes ont été placées dimanche en confinement après le signalement de 66 nouveaux cas, de même que des villes entières du nord-est, au moment où presque dix-neuf provinces luttent contre des foyers locaux dus aux variants Delta et Omicron. En réalité cela va faire deux semaines maintenant que la capitale de la high-tech en Chine bataille contre une flambée des cas Omicron, alors que les hôpitaux de Hongkong, à 30 kilomètre juste en face, derrière une frontière entre l’ile et le continent verrouillée, sont débordés, rapporte notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Des restrictions de déplacements avaient déjà été imposés ces derniers jours dans les dix districts de la vitrine du socialisme à la chinoise.

Dans un communiqué ce dimanche, la commission locale de la santé annonce avoir suspendu les métros et les services de bus. Ces mêmes autorités sanitaires exhortant les habitants à travailler depuis leur domicile et à ne pas sortir de chez eux, sauf pour aller acheter des produits de première nécessité. On n’est donc pas encore dans le confinement total, façon Wuhan au début de la pandémie il y a deux ans avec des résidents interdits de sortir de leur appartement. Mais l’étau se resserre, car le virus progresse. Tous les voyageurs qui ont des motifs impératifs de quitter la ville doivent se soumettre à un test PCR dans les 24 heures avant départ disent encore les autorités. Trois campagnes de dépistages Covid-19 auront lieu la semaine prochaine à l’échelle de la ville.

Yanji, ville de 700 000 habitants à la frontière nord-coréenne, a elle aussi été entièrement confinée. Et la grande ville de Jilin, dans le nord-est, l'a été partiellement, avec des centaines de quartiers mis sous cloche, a annoncé dimanche un responsable. Les habitants de Jilin, qui a signalé plus de 500 cas de variant Omicron, avaient terminé dimanche leurs six séries de tests de dépistage obligatoires, selon les autorités locales.

La politique « zéro Covid » mise à mal

La Chine, où le virus a été détecté pour la première fois fin 2019, a appliqué une politique de tolérance zéro face à l'épidémie. Elle réagit aux foyers épidémiques par des confinements locaux, un dépistage de masse, le contrôle de sa population par l'intermédiaire d'applications de traçage et les frontières du pays restent pratiquement fermées. Mais ce record de cas quotidiens, provoqués par le variant Omicron, met à mal cette approche.

« Le mécanisme d'intervention d'urgence dans certaines zones n'est pas assez robuste, la compréhension des caractéristiques du variant Omicron est insuffisante (...) et le jugement a été inexact », a admis lors d'un point de presse du gouvernement Zhang Yan, responsable de santé de la province de Jilin. Le maire de Jilin et le responsable sanitaire de Changchun ont été démis de leurs fonctions samedi, ont rapporté les médias d'État, signe de l'impératif politique imposé aux autorités locales pour lutter contre les foyers épidémiques.

La Chine a jusqu'à présent réussi à maintenir les cas de coronavirus à un niveau très faible grâce aux mesures drastiques, mais la lassitude face à cette approche stricte se fait de plus en plus entendre dans le pays.

(Avec AFP)

