Covid-19: la Chine enregistre près de 3400 cas en un jour, un record en deux ans

La Chine a recensé 3 393 cas de Covid-19 ce dimanche, selon des données officielles. Un record depuis le début de l'épidémie en février 2020. En raison d'un pic de cas à travers le pays, les autorités ont fermé les écoles de Shanghai et confiné plusieurs villes du nord-est du pays, tandis que plus de dix provinces s'empressent d'endiguer des foyers locaux.

Publicité Lire la suite

Les habitants de la grande ville de Jilin, qui a signalé plus de 500 cas du variant Omicron, avaient terminé leurs six séries de tests de dépistage obligatoires dimanche, selon les autorités locales. Samedi, plusieurs centaines de quartiers de la ville ont été confinés. Changchun, la ville voisine et la base industrielle de neuf millions d'habitants, a été mise sous cloche le vendredi 11 mars. Trois hôpitaux de fortune ont été bâtis en urgence, un autre est en construction pour recevoir les « porteurs silencieux » de la maladie comme dit la presse chinoise, rapporte notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. En outre, 1 527 cas asymptomatiques ont également été rapportés, samedi.

Une réponse épidémique « défectueuse »

Après avoir pointé une réponse épidémique « défectueuse », trois responsables de la province ont été limogés, dont le maire et le responsable du parti de la capitale provinciale, ainsi que le chef du district de Jiutai et le directeur de la commission municipale de la santé dans la mégalopole voisine de Changchun. Les autorités locales viennent d’annoncer qu’elles allaient autoriser les habitants à acheter et à réaliser par eux même des autotests antigéniques pour tenter d’accélérer la remontée des cas contacts, en espérant parvenir à couper les chaînes de transmission au plus vite.

Cela « montre que la propagation d'Omicron est (...) hautement contagieuse, rapide et difficile à détecter dans les premiers stades » de la transmission, a déclaré Zhang Yan, responsable de la santé de la province de Jilin, lors d'une conférence de presse dimanche. « Cela reflète également la montée rapide (...) du virus dans les différentes régions et le manque de (...) ressources médicales », provoquant des retards d'admission dans les hôpitaux et de traitement des patients, a-t-il ajouté.

La tolérance zéro à l’égard du virus

Ce pic intervient alors que les cas échappent à tout contrôle dans le territoire de Hong Kong, dans le sud de la Chine, où des dizaines de milliers de cas sont recensés chaque jour et où les hôpitaux débordent de patients.

Les frontières de la Chine restent pratiquement fermées, les responsables politiques continuant à appliquer une approche de tolérance zéro à l'égard du virus. La Chine, où le coronavirus a été détecté pour la première fois à la fin de l'année 2019, réagit aux foyers épidémiques par des confinements locaux, un dépistage de masse, et le contrôle de sa population par l'intermédiaire d'applications de traçage.

►À lire: La Chine pourrait faire évoluer sa stratégie «zéro Covid» face à l'envolée des infections

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne