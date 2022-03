Au Kazakhstan, le neveu de l’ancien président Noursoultan Nazarbaïev arrêté

Kairat Satybaldy est le premier membre de la famille de Noursoultan Nazarbaïev à être arrêté après les violents événements de début janvier. Des événements qu’il est soupçonné d’avoir en partie organisés, dans le cadre d’une tentative de coup d'État, selon de nombreux articles de presse.

De notre correspondant en Asie centrale, Régis Genté

L’arrestation, ce dimanche 13 mars, de Kairat Satybaldy a été motivée par les autorités kazakhstanaises par une affaire d’enrichissement illégal. Elle concerne la société Kazakhtelecom, dont le neveu préféré de M. Nazarbaïev détient 24% des parts.

Mais le libellé de la déclaration de l’Agence de lutte contre la corruption de l’ancienne République soviétique parle aussi de « crimes menaçant la sécurité de l’État ». Cette formulation laisse penser que c’est bien le rôle de M. Satybaldy dans les événements sanglants d’Almaty, début janvier, qui est en cause.

Le puissant neveu de l’ancien président est soupçonné par la presse et plusieurs sources gouvernementales d’avoir organisé le chaos dans la capitale économique du pays, afin de conduire à la démission du successeur de son oncle, le chef de l'État du Kazakhstan depuis 2019, Kassym-Jomart Tokaïev.

Il aurait alors agi en intelligence avec des forces de la police et des services de sécurité, et amené en ville des criminels et des groupes radicaux musulmans pour arriver à ses fins.

