La Birmanie confrontée à des pénuries d'eau causées par des coupures de courant

Une situation sécuritaire dégradée depuis le coup d'État militaire de février 2021, l'épidémie de Covid-19 puis l'inflation, les Birmans sont à présent affectés par des coupures de courant quotidiennes et même des pénuries d'eau dans certains quartiers de la capitale économique Rangoun.

Depuis plusieurs jours, de longues files d'attentes se forment dans les rues de certains quartiers de Rangoun.

Sous une chaleur écrasante, les températures dépassent régulièrement les 38 degrés, des dizaines d'habitants patientent devant un camion-citerne pour remplir des seaux et des bidons.

Les bénévoles chargés de distribuer l'eau dénoncent une situation bien pire que d'habitude. En raison d'un réseau vieillissant et d'une demande qui dépasse régulièrement l'offre pendant les mois d'été, les coupures d'électricité sont courantes en Birmanie. Mais leur fréquence, parfois pendant plus de huit heures, empêche les stations de pompage de fonctionner normalement et entraîne des pénuries d'eau.

Ces derniers jours, les pannes de courant plongent régulièrement la population dans le noir. En signe de protestation des dizaines de milliers de fonctionnaires ont cessé le travail, laissant écoles, hôpitaux et administrations vides.

La junte a annoncé des perturbations importantes de l'alimentation en électricité jusqu'à la fin de la semaine, mais rejette toute responsabilité dans ces dysfonctionnements. Pour le régime militaire, cette situation de plus en plus chaotique est la conséquence de la hausse du prix du gaz en raison de la guerre en Ukraine et des attaques menées par les opposants contre les infrastructures du pays.

