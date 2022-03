Tir accidentel du missile indien: réaction mesurée à Islamabad, des interrogations demeurent

Une enquête de haut niveau a été lancée en Inde après que le pays a accidentellement envoyé un missile sur le territoire pakistanais, mercredi 9 mars 2022. Il n'y a aucune victime à déplorer et les autorités indiennes ont qualifié l’acte de « profondément regrettable ». Elles ont fait savoir que c’est un dysfonctionnement technique qui a conduit au tir accidentel du missile dans le cadre d’une maintenance de routine. Le ministère des Affaires étrangères pakistanais avait, dans un premier temps, condamné « une violation injustifiée » de l’espace aérien du Pakistan « par un objet volant supersonique » indien. L'incident aurait pu mal tourner au regard des relations très tendues entre les deux pays.

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

« Le Pakistan a répondu de manière très calculée à l'incident relatif au missile indien », a déclaré le Premier ministre le dimanche 13 mars. Imran Khan a profité d’un meeting politique dans la province du Pendjab pour affirmer que le Pakistan avait toutes les capacités de protéger ses frontières. Islamabad a demandé l’ouverture d’une enquête conjointe après le tir accidentel d’un missile par l’Inde sur le territoire pakistanais. Un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences, a laissé entendre le chef du gouvernement.

Trois guerres

Et pour cause, les deux pays entretiennent des relations très tendues depuis la partition de 1947. Ils se sont livrés trois guerres depuis. Deux d’entre elles ont été motivées par la contestation du territoire du Cachemire, qui se trouve à cheval sur les deux pays. Les deux puissances militaires et nucléaires de l’Asie du Sud nourrissent des rapports complexes basés sur des suspicions.

Attente de réponses

Les autorités pakistanaises attendent les résultats de l’enquête, mais aussi des réponses à plusieurs questions, dont celle-ci : pourquoi l'Inde n'a pas informé immédiatement le Pakistan du tir accidentel d’un missile sur son territoire ? Le Pakistan a dû, semble-t-il, s’enquérir auprès de New Delhi de la situation sans avoir reçu aucune information des autorités indiennes.

