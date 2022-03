Chine: la flambée du Covid-19 se poursuit, les déplacements réduits au minimum

VIA REUTERS - CHINA DAILY

Face à la flambée des nouvelles infections, les autorités de Shanghai ont suspendus les vols en provenance de l’étranger jusqu’au 1er mai. Des dizaines de millions de chinois sont aujourd’hui invités à rester chez eux ou à limiter leurs déplacements. La commission chinoise de la santé a rapporté plus de 5 500 nouveaux cas lundi pour la Chine continentale et près de 27 000 nouvelles infections à Hong Kong.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

« On a reçu les consignes à minuit (lundi), on n’a pas eu le temps de prévenir », confiait ce mardi un gardien l’entrée d’une résidence désormais fermée. Casquette, sourire sous le masque, le préposé à la barrière veille, dit-il, à ce que personne ne soit tenté de passer par-dessus.

Depuis le centre technologique et industriel de Shenzhen et de Dongguan dans le sud-est de la Chine, jusqu’à la province de Jilin dans le nord-est, ou encore depuis Chongqing dans le sud-ouest jusqu’à Xian dans le nord-ouest, en passant par des villes comme Shanghai et Langfang ce sont près de 100 millions de Chinois qui sont invitées à rester chez eux, sauf pour aller faire des achats de première nécessité.

Si le rebond du variant Omicron cloue les avions sur les tarmacs à Shanghai et les images impressionnantes de rues vides dans les mégalopoles chinoises font leur retour au journal télévisé, la résurgence du Covid-19 est perçue au quotidien dans ces micros mesures censées limiter les mouvements et les rassemblements.

Déplacements réduits au minimum

Pour éviter les déplacements, les autorités sanitaires déconseillent de quitter les villes, sous peine de passer 14 jours d’isolement à domicile au retour. Dans le même esprit et depuis lundi, les billets de trains sont désormais remboursables sans frais partout en Chine.

Confinement, semi confinement… Les mesures sont adaptées à la progression des cas. À Shenzhen, les métros et les lignes de bus sont suspendues. À Shanghai, les jardins d’enfants et les maternelles sont fermées et des cours en ligne sont dispensés aux élèves de primaires. À Pékin, ce sont les activités extrascolaires qui sont réduites depuis lundi.

« Nous avons reçu une notification lundi soir. Les activités sportives et culturelles après les cours sont provisoirement suspendues de manière à contenir la propagation du virus », confie ainsi un professeur de piano du quartier coréen de la capitale chinoise.

« Deux points, une ligne »

Sur la messagerie Wechat et le réseau Weibo, l’expression « Liang Dian Yi Xian », littéralement « deux points, une ligne » ou aller d’un point à un autre sans s’arrêter revient beaucoup dans les échanges.

« Tous les jours, ma vie se résume à "2 points 1 ligne" », se plaint un jeune père de famille à son collègue dans un restaurant de nouilles du quartier des affaires. « À l’école ce matin, le professeur de mon fils m’a dit que nous ne pouvons plus sortir de la ville, sinon il faut faire 14 jours d’isolement au retour à la maison », rajoute-t-il.

Éviter de flâner entre le travail et le domicile, la stratégie zéro Covid dite « dynamique » vise à éviter les mesures de confinement total prises au début de l’épidémie. Mais pour combien de temps ? « La Chine devrait s'en tenir à la stratégie zéro Covid dynamique et ainsi pouvoir contrôler la nouvelle vague de contaminations d’ici début avril », estiment des épidémiologistes de l'Université de Lanzhou cités par la presse officielle. Une stratégie « zéro cas » mise à l’épreuve par la vitesse de transmission d’Omicron.

