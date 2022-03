Inde: un tribunal confirme l'interdiction du port du voile dans les écoles du Karnataka

La police monte la garde alors que les élèves d'un lycée public et d'un collège préuniversitaire pour femmes entrent dans les locaux de l'institut d'enseignement de Bangalore le 16 février 2022.

En Inde, une cour d’appel régionale vient de déclarer que le port du voile n’était pas une pratique essentielle de l’islam, et que le gouvernement avait donc le droit de demander aux élèves de le retirer en classe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bangalore, Sébastien Farcis

Plusieurs lycéennes musulmanes avaient saisi la Haute-cour du Karnataka pour protester contre le refus de leurs établissements de les accepter en classe voilées. Mais la justice a rejeté leur demande, estimant que le voile n’est pas essentiel dans l’islam. Le gouvernement nationaliste hindou a donc le droit de leur demander de le retirer, conclut les juges. Cette décision de justice arrive après plus de deux mois d’affrontements et de violences autour de l’exclusion d’élèves musulmanes de certains lycées du Karnataka, un État dirigé par les nationalistes hindous.

Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la scolarisation des jeunes femmes musulmanes. « Une grande partie des familles musulmanes indiennes sont pauvres et peu éduquées, et sont donc sous l’influence du clergé conservateur. Et ces parents n’accepteront pas que leurs filles aillent à l’école sans leur voile. Cela va donc entrainer la déscolarisation des jeunes filles », s’inquiète Zakia Soman, directrice du mouvement pour les femmes musulmanes indiennes.

« Politique de division religieuse »

« Les réformes au sein d’une communauté prennent du temps et demandent beaucoup d’empathie, elles ne peuvent pas être imposées aussi brutalement », ajoute-t-elle. Elle accuse le gouvernement de nationalistes hindous d’utiliser ce débat « pour renforcer sa politique de division religieuse ». « Ces problèmes auraient donc dû être réglés par les écoles, en trouvant un compromis avec les parents », selon la directrice.

Des centaines d’étudiantes musulmanes ont été refusées en classe ces dernières semaines. Elles peuvent aller dans le privé, mais les frais d’inscription sont souvent trop élevés pour leurs familles.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne