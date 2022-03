La justice australienne donne raison à la ministre de l'Environnement face à des adolescents

Le devoir du ministre de l'Environnement de protéger les enfants du réchauffement climatique, prononcé il y a un an par la justice australienne, a été annulé par la cour d’appel.

Avec notre correspondant à Sydney, Gregory Plesse

Pour Sussan Ley, la ministre australienne de l’Environnement, protéger les enfants contre les effets du changement climatique ne fait pas partie de son travail. Et la cour d’appel lui a donné raison lundi en annulant le jugement rendu il y a un an.

Huit adolescents avaient attaqué en justice la ministre de l’Environnement pour l'empêcher d’autoriser l’agrandissement d'une mine de charbon en Nouvelles-Galles du Sud. L’agrandissement avait été autorisé mais la justice avait signifié que le ministère de l’Énvironnement devait prendre en compte la sécurité des enfants face au réchauffement climatique dans ses décisions.

Le jugement devait créer un précèdent et avait été célébrée comme historique car les membres du gouvernement seraient tenus responsables de leurs décisions et de l’impact qu’elles pourraient avoir sur le dérèglement climatique.

« Nous avons besoin d’une action climatique pour être en sécurité »

Mais l’annulation lundi du jugement par la cour d’appel met un stop à cette question juridique. Au grand dam de David Ritter, le président de Greenpeace en Australie. Il relève toutefois que le tribunal a reconnu la réalité du changement climatique, et des risques qu’il fait peser sur la population : « Cette décision confirme que la menace est tout à fait réelle. Sauf que malheureusement, le gouvernement australien continue de ne rien faire pour l’écarter », estime-t-il.

Les huit adolescents à l’origine de ce recours sont également déçus. Parmi eux, Izzy Raj Seppings note qu’à défaut d’avoir obtenu gain de cause au tribunal, l’avalanche des catastrophes naturelles a permis d’ouvrir les yeux de très nombreux australiens : « Il y a deux ans, l’Australie était en feu. Aujourd’hui, nous sommes sous l’eau. Je crois que de plus en plus d’Australiens se rendent compte que ce n’est pas sain pour notre pays, notre économie et nous-mêmes. Nous avons besoin d’une action climatique pour être en sécurité dans notre environnement, pour vivre en bonne santé et pour prospérer ».

Pour cette jeune fille de 15 ans, nul doute que la question du climat sera au cœur de la prochaine élection fédérale prévue pour le mois de mai. Mais ce ne sera pas forcément le cas pour Scott Morrison, le Premier ministre. Lundi soir, il a indiqué vouloir que les centrales à charbon du pays continuent de fonctionner le plus longtemps possible

