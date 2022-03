Le Bangladesh va interdire la mise en cause de la moralité des victimes de viol

Des activistes féministes manifestent contre les violences faites aux femmes, le 9 octobre 2020 à Dacca. AP Photo/ Mahmud Hossain Opu

Selon une décision qui devrait être officialisée par le Parlement d’ici le mois de juin 2022, la mise en cause de la moralité des victimes de viol ne sera plus possible.