Les Afghans n'ont plus suffisamment d'argent pour assurer leurs besoins alimentaires

Depuis la prise de pouvoir des talibans, plus des deux tiers des Afghans ont connu une chute de salaire importante et ne sont plus en mesure d'assurer leurs besoins alimentaires, selon une enquête de la Banque mondiale

70% des foyers interrogés par les auteurs de l'enquête de la Banque mondiale ont déclaré ne pas être en mesure d'assurer leurs besoins alimentaires et non alimentaires élémentaires, soit deux fois plus que lors de la précédente enquête, en mai 2021.

Une situation qui s'explique non pas par le manque de denrées mais par la chute importante des salaires, tous secteurs d'activité confondus et quelle que soit la région. De plus, les Afghans sont plus nombreux à chercher un travail, en ville et dans les campagnes.

La Banque mondiale alerte depuis des mois sur les conditions de vie précaires des Afghans depuis la prise de pouvoir des talibans. Toutefois, ils continuent d'accéder à certains services publics clés comme l'école. Les enfants sont plus nombreux à y aller, même si la proportion de filles scolarisées reste inférieure à celle des garçons.

Quant aux services de santé, parmi les personnes ayant besoin d'un suivi, 94% de celles ayant été interrogées ont indiqué y avoir accès, avec peu de différence entre hommes et femmes et entre zones rurales ou urbaines.

Les programmes d'aide directe de la Banque mondiale ont cessé fin août 2021, mais a débloqué une aide humanitaire de 280 millions de dollars via la réaffectation de financements émanant du fonds spécial pour la reconstruction du pays (ARTF).

(Avec AFP)

