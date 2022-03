Afghanistan: la mission d'assistance de l'ONU renouvelée pour un an

Les équipes de la Mission d’assistance des Nations unies (Manua) pourront désormais promouvoir activement l’égalité des genres, l’émancipation des femmes et des filles, les droits humains et un gouvernement inclusif.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Alors que les Talibans ont repris le contrôle du pays depuis août dernier et que l’Afghanistan est touché de plein fouet par des crises économique et humanitaire, le Conseil de sécurité a octroyé jeudi 17 mars un mandat plus robuste à la Manua, la Mission d’assistance des Nations Unies.

Le mandat, prolongé d’un an et amélioré, a été approuvé à la quasi-unanimité: seule la Russie s’est abstenue lors du vote. Selon le Conseil de sécurité, ce nouveau mandat devrait permettre à la mission de l’ONU en Afghanistan de jouer un rôle primordial dans la stabilité du pays, mais aussi une meilleure assistance aux Afghans qui font face à des défis « sans précédents » dans une situation politique encore indéfinie, rappelle l’ambassadrice norvégienne Mona Juul.

« La résolution octroie à la Manua un mandat solide qui lui permettra d’interagir avec toutes sortes d’acteurs, sur tous les aspects que couvre son mandat. Et cela inclut les Talibans. Mais cela ne signifie absolument pas que l’ONU reconnaît le régime Taliban », précise Mona Juul.

Les droits des femmes, priorité de la Manua

Le texte, qui n'équivaut pas à admettre une représentation diplomatique du nouveau pouvoir taliban à l'ONU avec acceptation de ses ambassadeurs, remet à plat les relations de l'ONU avec l'Afghanistan, afin de tenir compte de la prise de pouvoir des fondamentalistes.

Pour ne pas retourner à la période la plus noire pour les femmes et les filles de la fin des années 90, l’ONU a fait de ce combat son principal objectif depuis la reprise du pays par les Talibans en août dernier. Après des tractations avec la Manua, ceux-ci ont promis de rouvrir les classes aux filles de tous âges d’ici fin mars. Les femmes travaillant dans les secteurs de la santé ou de l’éducation ont également pu retourner travailler.

La deuxième mission du bureau politique de l’ONU sera ensuite de pousser à un paysage politique plus diversifié. L'ONU devra « fournir des services de sensibilisation et de bons offices, notamment pour faciliter le dialogue entre tous les acteurs et parties prenantes politiques afghans concernés », « en mettant l'accent sur la promotion d'une gouvernance inclusive, représentative » qui sera « sans aucune discrimination sur la base du sexe, de la religion ou de l'origine ethnique ».

