Covid-19: la Thaïlande annonce la fin des tests de dépistage obligatoires pour stimuler le tourisme

Le gouvernement thaïlandais a sonné ce vendredi 18 mars la fin des tests de dépistage Covid à l'embarquement pour les touristes étrangers entièrement vaccinés. Une nouvelle mesure qui s'inscrit dans une série de levées des restrictions sanitaires entamée en novembre dernier afin de relancer un secteur touristique lourdement affecté par la crise sanitaire.

Publicité Lire la suite

À partir du 1er avril, les touristes disposant d'un certificat de vaccination complet n'auront plus l'obligation de se soumettre à un test PCR avant d'embarquer sur un vol à destination de la Thaïlande, mais un contrôle sera néanmoins effectué à l'arrivée.

Depuis quelques mois, les autorités thaïlandaises assouplissent les règles pour attirer les visiteurs étrangers et relancer l'industrie touristique, ravagée par la pandémie. Les touristes entièrement vaccinés n'avaient déjà plus à observer, dans le cadre du programme « Test and Go », une quarantaine d'une semaine, ni de se soumettre à un dépistage au 1er au et 5e jour du séjour.

C'est aujourd'hui au tour du programme « Sandbox » d'être, lui aussi, supprimé. La suspension du programme, qui ordonnait aux visiteurs, même vaccinés, de séjourner pendant une semaine dans un hôtel et une province agréés, avant de pouvoir voyager dans le reste du pays, avait été soutenue par la Fédération des industries de Thaïlande, qui a poussé le gouvernement à ajouter cette nouvelle dispense.

Lever les restrictions pour alléger l'industrie touristique

La Thaïlande enregistre actuellement environ 25 000 nouveaux cas de Covid par jour, alors que le variant Omicron se propage dans le pays, mais les autorités espèrent que ce nombre diminuera pour pouvoir passer à une phase « post-pandémique » à partir de juillet.

Les restrictions sur les voyages avaient tenu la Thaïlande largement à l'abri du coronavirus dans les premiers stades de la pandémie, mais ont depuis plongé dans la crise une industrie touristique cruciale pour l'économie du pays. Mais les hôtels, les restaurants et tous les acteurs du tourisme, secteur qui représente 20% du PIB du pays, ont supplié le gouvernement d'aller plus loin et plus vite pour inciter les visiteurs à revenir sur les plages et dans les stations balnéaires du royaume.

Le pays espère ainsi accueillir 5 à 6 millions de touristes étrangers cette année. Un chiffre bien loin des quelque 40 millions d'arrivées en 2019.

► À lire aussi : La Thaïlande rouvre ses portes aux touristes après plus d’un an et demi de fermeture

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne