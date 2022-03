En Malaisie, le Covid-19 vide dangereusement l’épargne retraite

En Malaisie, la crise économique due au Covid-19 a provoqué des mesures exceptionnelles, avec l’autorisation pour les citoyens de piocher dans les fonds d’épargne retraite (Employees’ Provident Fund ou EPF) pour faire face à des fins de mois difficiles. Une mesure dangereuse ou inefficace pour bon nombre d’économistes mais qui demeure fort populaire dans le pays.

De notre correspondante à Kuala Lumpur,

De l’aveu du Premier ministre malaisien lui-même, piocher dans son fonds retraite pour boucler ses fins de mois est une action qui n’est pas sans risque. Aussi immédiatement après avoir annoncé que les citoyens pourraient une nouvelle fois retirer jusqu’à 2 000 euros dans leur épargne pour leurs vieux jours, celui-ci ajoute « le gouvernement donne son autorisation pour un retrait exceptionnel, mais j'appelle les cotisants à maintenir leur épargne sauf si la situation est vraiment urgente et j'espère que les contributeurs réfléchiront avant de faire un retrait, pour le bien de l'avenir ».

C’est la quatrième fois que le gouvernement malaisien fait une telle annonce depuis le début de la crise sanitaire, à laquelle s’est rapidement greffée une crise économique. Le pays n’est cependant pas le seul à avoir laissé les salariés en peine ou ses chômeurs piocher dans leur épargne retraite : l’Australie a autorisé en 2020 le retrait de 13 360 euros, le Chili celui de 30% au total de l’épargne retraite en 2021, le Pérou 25%. Mais aucun gouvernement ne semble être allé aussi loin dans le temps et dans l’importance de retrait autorisé que la Malaisie.

Aucune voix politique dissonante

Si ce genre de mesure avait, au début de la crise sanitaire, des détracteurs dans la sphère politique et la société civile, cette quatrième autorisation arrive, elle, sans presque plus aucune voix dissonante dans ces sphères. En effet, alors que le leader du parti d'opposition, Anwar Ibrahim, et des associations de consommateurs alertaient ces deux dernières années sur la bombe à retardement que représentaient ces retraits, cette semaine, ils approuvent la mesure du gouvernement. Un revirement qui n’étonne pas James Chin, chercheur malaisien à l’université de Tasmanie : « Ils ont réalisé que sans ce nouveau retrait, des Malaisiens mourraient de faim, il n’y a pas de sécurité sociale en Malaisie, la plupart de la classe moyenne n’a aucune épargne, donc quand leur salaire n’est plus là où est épuisé, il ne semble leur rester plus que leur épargne retraite. »

Mais cette épargne retraite fond déjà comme neige au soleil depuis la pandémie. Au total, 22 milliards d'euros ont déjà été retirés et la moitié des cotisants ont actuellement moins de 2000 euros sur leur compte, ce qui signifie qu'ils devront travailler jusqu'à leur mort, alertent de plus en plus d'économistes. Quarante-huit heures avant cette annonce de retrait autorisé, le ministre des Finances lui-même s’en inquiétait, en évoquant également un autre problème naissant : « Afin de se préparer à ces nouveaux retraits, l'EPF devra vendre davantage d'actifs d'investissement à l'étranger dans ce marché volatile, compte tenu du récent conflit entre la Russie et l'Ukraine », a-t-il assuré le lundi 14 mars devant le Parlement.

Pour le Pr Geoffrey Williams, économiste à la Malaysia University of Science and Technology cette énième mesure n’aura de surcroît presque aucun effet sur les plus précaires « leurs épargnes sont déjà épuisées, rappelle-t-il. 2,6 millions ont moins de 200 euros dans leur fonds retraite et des millions de Malaisiens qui ont besoin d’aide en ce moment n’ont, eux, pas de pension du tout. »

« Débuter maintenant une réforme de la protection sociale et de la santé »

Inefficaces pour les pauvres d’aujourd’hui, ces mesures successives ont cependant, de quoi appauvrir sur le long terme le système de retraite en Malaisie, alerte l’économiste en notant que les futures seniors précaires ne pourront sans doute pas être aidé par un système de solidarité familial ou communautaire que la Malaisie aime souvent revendiquer : « Il y a une sorte de nostalgie d’une culture asiatique de soutien communautaire à partir d'un système de famille élargie qui était peut-être plus réel dans le passé, mais désormais la Malaisie est un pays bien développé avec toutes les caractéristiques qui vont avec cela, y compris des liens familiaux affaiblis en termes de soutien social. Nous ne pouvons donc pas compter sur ceux-là pour aider 85% de Malaisiens qui seront confrontés à la pauvreté quand ils seront seniors parce que les ressources ne sont tout simplement pas là, en particulier pour les familles à faible revenu. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un système de retraite de base universel dans le cadre d'une réforme plus large de la protection sociale et de la santé qu’il faudrait débuter dès maintenant. »

Quant à la possibilité d’épargner plus ou de travailler plus longtemps pour tenter de rétablir une sorte d’équilibre dans le système d’épargne retraite, elles apparaissent pour le Pr Williams comme deux options peu convaincantes pour ceux qui n’ont plus rien sur leur épargne : « Si vous avez 40 ans et que vous voulez atteindre un montant décent d’épargne retraite, observe-t-il, vous devrez épargner environ la moitié de votre revenu, si vous êtes au niveau du salaire médian, ce qui parait impossible. Et si, vous travaillez jusqu’à 65 ans, c'est-à-dire cinq ans de plus, toujours avec le salaire médian, mais cette fois un taux d’épargne classique de 24%, vous n’aurez que 35 euros de plus par mois pour votre retraite, autant dire presque rien. »

