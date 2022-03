La Corée du Sud s'ouvre, malgré une explosion record des contaminations de Covid-19

Un personnel de santé dans une cabine se prépare à prélever un échantillon par écouvillonnage nasal sur un homme dans un site de test improvisé à Séoul, en Corée du Sud. AP - Ahn Young-joon

Plus de 600 000 nouvelles infections ont été enregistrées ce jeudi 17 mars, un record absolu pour le « Pays du matin calme » et ses 52 millions d’habitants. Pourtant, le gouvernement ne semble pas s’alarmer et envisage toujours de mettre fin progressivement aux restrictions.