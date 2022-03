Covid-19: la Chine enregistre ses deux premiers morts depuis plus d'un an

Du personnel médical prépare des tests Covid-19 dans la ville de Jilin en Chine le 12 mars 2022. AFP - STR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Chine continentale a enregistré samedi 19 mars ses deux premiers morts du Covid-19 depuis plus d'un an, soulignant la menace que fait peser sur le pays le variant Omicron, déjà responsable de la plus grande vague de contaminations depuis le début de la pandémie.