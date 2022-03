Covid-19: le Japon lève des restrictions sanitaires, mais la population reste prudente

Le Japon, à son tour, lève lundi 21 mars les restrictions sanitaires qu'il avait imposées début janvier, quand une sixième vague de l'épidémie, portée par le variant omicron, avait commencé à déferler sur l'archipel. Après la mort de près de 8 000 Japonais deux mois et demi plus tard, les autorités recommandent toujours à la population de faire preuve de la plus grande prudence.

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Pour de nombreux médecins, cette levée des restrictions sanitaires est prématurée : certes, le nombre de cas quotidiens de Covid-19 diminue, mais très lentement et pas de manière spectaculaire.

De plus, 60 % des Japonais n'ont toujours pas reçu leur troisième dose de vaccin.

De nombreux Tokyoïtes ne comptent donc pas baisser la garde. « Lever les restrictions, cela me paraît mettre la charrue avant les bœufs. Ce qu'il aurait fallu d'abord faire, c'est augmenter le taux de vaccination », assure un habitant.

« La dernière fois que l'état d'urgence a été levé, en octobre 2021, on a ensuite été frappé par la vague la plus meurtrière de l'épidémie, déclare une femme. L'histoire pourrait bien se répéter ».

« Je vais continuer à sortir le moins possible de chez moi et, en fait, cela ne me gêne pas plus que ça », poursuit une Japonaise.

« Dans les bars et les restos, la règle sera maximum quatre à table et pendant deux heures, pas plus. Dans ces conditions, autant boire chez soi après le boulot », s’agace un autre Tokyoïte.

Le port du masque restera aussi de rigueur tant à l'extérieur qu'en intérieur. Et en avril, les Japonais seront priés de renoncer aux attroupements et aux banquets arrosés, fêtant traditionnellement l’arrivée du printemps avec les cerisiers en fleurs.

Mais les stades et les salles de spectacle, eux, pourront accueillir les grandes foules : plus aucune jauge n'y sera de mise.

Ce « deux-poids, deux-mesures », au détriment de ce qui a toujours été la grande tradition bucolique et festive de l'année, suscite de vifs débats sur les réseaux sociaux.

