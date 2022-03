Covid-19: la Chine confine des bâtiments à Shanghai, ainsi qu’une ville de 9 millions d’habitants

Des membres du personnel soignant procède à des tests massifs dans un bâtiment de Shanghai, le 20 mars 2022. © Xihao Jiang / Reuters

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La Chine fait actuellement face à sa première vague majeure du variant Omicron. Appliquant toujours une stratégie « zéro Covid-19 dynamique », la province du Jilin tout entière est en quarantaine, et au sud, la métropole de Shenzhen aussi, alors que Shanghai, ville la plus peuplée de Chine, vit au ralentit. Officiellement, la ville n’est pas confinée, mais des bâtiments et des rues le sont, devant l'apparition de centaines de cas positifs.