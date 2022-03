En 2021, la capitale indienne New Delhi est encore la plus polluée au monde

La circulation se fait au milieu d'une chape de smog, causée par un mélange de pollution et de brouillard à New Delhi, en Inde, le jeudi 18 novembre 2021.

New Delhi était, l’année dernière, la capitale la plus polluée du monde, pour la quatrième année consécutive, alors que 12 des 25 villes les plus polluées se trouvent dans le nord de l’Inde. Cette pollution atmosphérique est un problème à traiter de manière régionale, et non locale.

De notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans le rapport annuel de l’organisation suisse IQ Air.

La mauvaise, d’abord, est que New Delhi reste, et de loin, la capitale la plus polluée du monde en particules fines. Ceci devant Dacca, au Bangladesh, et N’Djamena, au Tchad. La moitié des 25 villes les plus polluées du monde se trouvent dans cette région encastrée du nord de l’Inde, où les industries, les usines de charbon et les transports créent un nuage toxique stagnant.

Baisse de 15% du taux moyen de pollution

La bonne nouvelle, toutefois, c’est que le taux moyen de pollution à New Delhi a baissé de 15% par rapport à 2018. Un signe encourageant, estime Anumita Roychowdhury, directrice du Centre pour la science et l’environnement de New Delhi.

La courbe de pollution a donc fléchi, elle n’augmente plus dans la capitale indienne. Cependant, même avec ce déclin, ce taux doit baisser encore beaucoup pour atteindre les standards nationaux - le taux maximum autorisé est de 40 microgrammes par m3, et il est à plus de 90 à New Delhi.

Le taux recommandé par l’OMS, abaissé l’année dernière, est lui de 5 microgrammes par m3 en moyenne annuelle. Aucune ville indienne n’a un air aussi pur, et de fait, la moitié des métropoles sont dix fois plus polluées que cela.

