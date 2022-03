Face à la crise économique au Sri Lanka, les premiers exilés arrivent en Inde

Le Sri Lanka fait face à la pire crise économique des dernières décennies : après un mois à lutter pour manger, des Sri-lankais ont décidé de fuir. Les premiers réfugiés sont arrivés ce mardi sur les côtes indiennes.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant dans la région, Sébastien Farcis

Un jeune couple avec leur bébé de 4 mois. Une femme avec ses enfants. En tout, 16 Sri-Lankais originaires du nord de l’ile ont accosté en Inde illégalement mardi matin, sur deux embarcations différentes. Une traversée de quelques dizaines de kilomètres seulement entre les deux pays, mais une opération de survie pour eux.

Sri Lankan economic crisis: Six refugees arrive in Tamil Nadu’s Rameswaram



Read: https://t.co/TOj6fXk5Am pic.twitter.com/lcvxgXty1r — The Times Of India (@timesofindia) March 22, 2022

Ces Sri-Lankais modestes, généralement sans emploi, affirment que les prix du lait et du pain ont triplé, que les bonbonnes de gaz sont difficiles à trouver, et qu’il devenait ainsi compliqué de nourrir leurs enfants. Leur fuite pourrait constituer le début d’un large exode économique : des associations tamoules indiennes estiment que des milliers d’autres Sri-Lankais tamouls seraient également prêts à fuir pour échapper à l’inflation et à la disette.

Cela rappelle à tous la fuite tragique de dizaines de milliers de Tamouls vers l’Inde à partir de 1989 - ils fuyaient alors la sanglante guerre civile lancée par la rébellion de Tigres Tamouls.

► À lire aussi : Sri Lanka : des soldats déployés dans les stations-service face aux pénuries de carburants

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne