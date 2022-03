Washington annonce de nouvelles sanctions contre l'armée birmane accusée de génocide

L'administration américaine a annoncé ce vendredi avoir pris de nouvelles sanctions contre la Birmanie, quelques jours après avoir officiellement accusé la junte de génocide contre la minorité rohingya.

Publicité Lire la suite

Dans un communiqué, le département du Trésor « a désigné cinq personnes et cinq entités liées au régime militaire birman ». Ces sanctions s'inscrivent dans une série de sanctions déjà prises contre des dirigeants et responsables militaires ou de sécurité birmans.

Parmi les entités visées par les nouvelles sanctions américaines, figure la 66e division d'infanterie légère (66 LID), une unité militaire basée dans le canton de Pyay au sud de la Birmanie. Le Trésor la juge « responsable ou complice d'avoir directement ou indirectement utilisé la torture en Birmanie ».

Le Trésor précise que des membres de cette division sont accusés « d'avoir perpétré le massacre de la veille de Noël en 2021, au cours duquel des civils des cantons de Pyay et Hpruso dans l'État de Kayah ont été capturés, torturés et tués », dont des femmes, des enfants et des travailleurs humanitaires.

Gel des avoirs

Washington a aussi pris des sanctions contre des dirigeants ou des responsables des forces militaires ou de sécurité de Birmanie, dont « Ko Ko Oo, commandant du commandement central et le chef du département des technologies du ministère de la Défense, et le major-général Zaw Hein, responsable du commandement Nay Pyi Taw ».

Le Trésor a aussi ciblé des personnes accusées de fournir armes et équipements au régime militaire birman, dont Naing Htut Aung, un marchand d'armes qui s'est procuré du matériel auprès d'entreprises chinoises.

Concrètement, les nouvelles sanctions du Trésor américain prévoient le gel de leurs éventuels avoirs aux États-Unis et empêchent toute transaction avec des ressortissants américains. En coordination avec les États-Unis et le Canada, le Royaume-Uni a pris des sanctions similaires, a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué séparé. Londres a sanctionné deux individus et trois entreprises accusées de soutenir le régime militaire birmans en fournissant de l'armement ainsi que le responsable de l'armée de l'air birman Htun Aung.

Avant le coup d'État, en 2016 et 2017, l'armée birmane avait forcé à l'exil plus de 740 000 Rohingyas, une minorité apatride musulmane qui a trouvé refuge au Bangladesh. Lundi 21 mars, les États-Unis ont pour la première fois accusé officiellement l'armée d'avoir commis un génocide, des crimes contre l'humanité et un nettoyage ethnique contre les Rohingyas. Une procédure est d'ailleurs en cours devant la Cour international de justice, la plus haute juridiction des Nations unies, en vue de déterminer si le pouvoir birman s'est rendu coupable de tel crime.

Répression sanglante

Mais depuis le coup d'État militaire en février 2021, le pays est plongé dans le chaos avec plusieurs rebellions face à la junte. Et la répression de la junte birmane a provoqué en un peu plus d'un an la mort de 1 700 civils, 13 000 personnes ont été arrêtées.

Des milices citoyennes secondées par des groupes rebelles ont pris les armes dans plusieurs régions du pays. Rien que la semaine dernière, l'armée birmane a mis le feu à des dizaines de maisons dans trois villages de la région de Sagaing dans le nord du pays. Les crimes, quasi-quotidiens et loin des radars, sont systématiquement répertorié par les ONG en vue de traduire un jour les responsables devant la justice.

►À lire aussi : Birmanie: l’ONU dénonce des «crimes contre l’humanité» depuis le coup d’État

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne