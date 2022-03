Sri Lanka: la compagnie pétrolière Lanka IOC augmente encore les prix du carburant

Station-service de la compagnie Lanka IOC, à Colombo, le 26 mars. © AFP

1 mn

Le Sri Lanka s’enfonce encore plus dans la crise. Le pays asiatique croule sous les dettes et n’a pas assez devises étrangères pour les payer. Il est aussi accablé par la hausse du prix du pétrole, qui a doublé en quatre mois. Ces facteurs font grimper l’inflation et la monnaie locale perd de sa valeur. Pour compenser, l’un des plus importants fournisseurs de carburant du pays vient d’augmenter le prix de l'essence de près de 20%, deuxième hausse de la sorte en deux semaines.