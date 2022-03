Australie: des affiches anti-Scott Morrison sur les poubelles à l’approche des élections

En Australie, les prochaines élections fédérales ont lieu dans moins de deux mois. Et à l’approche du scrutin, l’opposition travailliste a près de dix points d’avance en termes d’intention de vote dans les derniers sondages. Une courbe de progression inversement proportionnelle à celle de la popularité du Premier ministre sortant Scott Morrison, à qui on reproche notamment le manque d’action face au changement climatique.

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Le rejet du Premier ministre australien, Scott Morrison, certains habitants de Sydney ont décidé de l’afficher d’une manière originale. Mais qui suscite la polémique.

Est-il permis d’exprimer ses opinions politiques sur une poubelle ? C’est la question qui se pose en ce moment à Sydney. Depuis quelques semaines, certains habitants collent sur leurs poubelles des affiches représentant leur Premier ministre, Scott Morrison, et un message, qu’on peut traduire en français par : « Jetez-le à la poubelle ».

Parmi eux, il y a James. « Il y a une volonté grandissante dans l’opinion publique, on saura dans quelques mois si c’est suffisant de se débarrasser de ce gouvernement. Et donc cette idée me semble parfaitement adaptée ! », explique-t-il.

Des affiches qui ne plaisent pas à tout le monde

La municipalité de Hornsby, par exemple, dans le nord de Sydney, n’a pas du tout apprécié, et même menacé ses administrés qui ont collé ce type d’affiches sur leur poubelle de ne plus ramasser leurs déchets. Une réaction considérée par beaucoup comme exagérée. « Je pense que c’est ridicule. Les gens devraient pouvoir exprimer leurs opinions. Et en plus, nous louons ces poubelles au Conseil municipal, on a donc le droit d’afficher sur ces poubelles ce qu’on veut », estime Peter.

Les menaces du Conseil municipal de Hornsby ont eu l’effet inverse à celui escompté. Puisque depuis qu’elles ont été rendues publiques, les commandes pour ces affiches, qui sont l’initiative d’une association de promotion des énergies renouvelables, ont littéralement explosé.

