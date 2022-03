Les Afghanes effondrées par l'interdiction de l'éducation aux femmes par les talibans

Les talibans avaient promis, lundi 21 mars, que les collégiennes et les lycéennes afghanes pourraient reprendre leur scolarité en milieu de semaine. Ils ont fait marche arrière deux heures après l’ouverture des classes, mercredi 23 mars.

De notre correspondante à Islamabad

Mardi soir, Diana, 15 ans, s’est couchée heureuse à l’idée de reprendre les cours au lycée après en avoir été privée durant sept mois. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir le 15 août 2021, elle a passé ses journées recluse chez elle, désœuvrée. Mercredi matin, elle a revêtu, le cœur léger et impatiente, l’uniforme qu’elle portait sous le précédent régime afghan : une longue blouse noire, assortie d’un voile blanc posé sur ses cheveux ramassés en queue de cheval.

« Le lycée n'était plus comme une école, c'était plutôt comme une madrasa (école religieuse) », explique-t-elle. L’enseignante les informe qu’elles devront troquer leur ancien uniforme contre une tenue plus couvrante et porter un long hijab pour bien couvrir leurs cheveux. « Elle nous a dit ensuite que la priorité pour les femmes était d’élever leurs enfants et qu’une fois cette tâche accomplie, alors elles pouvaient penser à travailler », raconte la lycéenne.

Une enseignante impuissante

À 9h30, heure locale, l’inattendu se produit. Une enseignante informe les élèves qu’elles ne sont plus autorisées à poursuivre leur scolarité jusqu’à nouvel ordre et qu’elles doivent rentrer chez elles. « Les filles sont sorties, on s’est assises devant le portail du lycée et on a pleuré. On était tellement tristes, car notre bonheur n'avait duré que deux heures », raconte Diana. « On est toutes désespérées et sans espoir pour l'avenir », lâche-t-elle.

Bibi Zainab Sadat s’est effondrée en larmes, elle aussi. Enseignante de littérature persane dans un lycée à Kaboul depuis quinze ans, elle confie avoir ressenti de la honte : « Je ne pouvais rien dire, juste pleurer. Les talibans ont commis un acte impardonnable en faisant sonner la cloche de l'école, ils ont enterré l'espoir des filles afghanes. »

L’enseignante avoue être impuissante. « Je déteste être une femme, lâche-t-elle. J’aimerais qu'aucune fille ne naisse ici. C'est mieux de les tuer plutôt que de les laisser grandir en les insultant comme ça. J'espère qu'aucune fille ne naîtra dans ce pays. »

Pas d'explication sur leur volte-face

Les talibans n’ont pas donné d’explication sur leur volte-face. Le ministère de l’Éducation a simplement fait savoir que la rentrée des collégiennes et des lycéennes était reportée jusqu’à ce qu’un plan en accord avec la loi islamique, les traditions et la culture afghanes soit mis en place.

Selon Heather Barr, directrice associée à Human Rights Watch, les talibans ont montré « qu’ils n’ont pas la volonté ou la capacité de faire des changements et qu’ils s’accrochent à leurs doctrines fondamentales qui sont profondément misogynes ».

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir le 15 août 2021, les fondamentalistes religieux n’ont cessé de promulguer des règles et des lois qui restreignent les droits des femmes. Après les avoir presque exclues de la vie politique, puis d’une grande partie de la fonction publique et des établissements scolaires secondaires, les talibans ont interdit, à partir de ce dimanche 27 mars, aux femmes non accompagnées d’un parent masculin de prendre l’avion.

