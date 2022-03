À Pékin, des zones «scellées» et des espaces de «contrôle et prévention» face à Omicron

Les autorités sanitaires chinoises ont rapporté 6 886 nouveaux cas locaux de Covid-19 pour la journée de lundi 29 mars, dont 4 477 à Shanghai, sous cloche le temps de tester la population. Des tests également à Pékin qui se barricade face à la vague Omicron.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin, avec Louise May, du bureau RFI de Pékin

Trois jours sans un seul cas de contamination et voilà que les affaires reprennent pour les centres de dépistage privés installés à tous les coins de rue de la capitale chinoise. En ce début de matinée sous la pluie, les silhouettes en parapluies semblent aimanter par un grand conteneur bleu et blanc posé sur un trottoir du quartier des affaires. Le lien sert de cabine de dépistage. Trois fenêtres sont taillées dans la tôle : l’une pour s’inscrire, la deuxième pour régler la prestation, la troisième pour ouvrir la bouche face à l’écouvillon tendue par une main gantée.

Tente de dépistage du Covid-19 à Pékin. © RFI

Mauvais endroit au mauvais moment

« Quand le nombre des infections était au plus haut à la mi-mars, on avait moins de monde », explique un agent en combinaison de protection à l’un des guichets. « La semaine dernière, de nombreux TGV ont été arrêtés, poursuit ce dernier derrière son masque et sa visière en plexiglas. Il y a des hommes d’affaires qui viennent ici, or comme vous le savez, pour un déplacement professionnel, il faut se faire tester. »

Un PCR pour les voyages d’affaires et pour les voyages tout court en réalité, toute sortie de Pékin exigeant de passer par la case grattage de glotte. Le test préalable au départ vient rassurer les autorités sanitaires de la ville de destination. Même chose pour revenir, sauf si vous avez eu le malheur de passer dans un district où un seul cas a été rapporté. Dans ce cas, il vous faudra patienter au moins 14 jours avant de pouvoir montrer patte blanche, en l’occurrence un passe sanitaire vert qui sert de sésame au retour dans la capitale.

À midi, les parapluies sont repliés et la file d’attente a disparu. Seuls quelques badauds pressés profitent de l’heure du déjeuner pour se faire tester. Un cadre un peu gêné esquive les questions : « Pourquoi je viens ici ? Une fenêtre pop-up s’est ouverte sur mon passe sanitaire, confie-t-il. Quand je suis revenu à Pékin, je n’ai pas fait mon PCR dans les 72 heures. Euh, disons que j’ai oublié. » Sauf qu’en période Covid-19, le big data ne vous oublie pas. Au suivant ! C’est maintenant, une jeune femme qui s’avance devant l’un des guichets : « Je dois faire un test, dit-elle. Mon passe sanitaire est passé au jaune quand j’ai refait mon stock de médicaments à la pharmacie ».

L’achat de cachets contre la fièvre déclenche l’alarme sur les codes QR santé, même chose pour le passage dans une zone à risque. « J’étais au mauvais endroit au mauvais moment, explique un quadragénaire. Je suis allé faire mes courses dans le même supermarché qu’un cas positif et mon comité de résidence me demande de faire un test par semaine. Les précédents étaient gratuits, je dois payer le dernier pour retourner travailler ». Trahi par son smartphone qui alerte les comités sanitaires de votre passage dans une zone à risque.

Une employée d’un média d’État a connu la même mésaventure. Il y a six jours, un cas positif est passé par une station de métro qu’elle utilise tous les jours pour se rendre au bureau. Par précaution, son entreprise lui a demandé de télétravailler à domicile pendant une semaine. D’autres, pour éviter les mauvaises surprises, vérifient le plan des zones à risques avant de sortir, espérant ainsi éviter de se retrouver confinés.

Cartes des zones à risque (capture d'écran). © RFI

Zone « scellée », zone de « contrôle » et zone de « prévention »

Sur la carte de Pékin ce mardi, cinq lieux « scellés » étaient pointés en rouge -deux résidences, deux écoles primaires et quatre hôpitaux- Il s’agit de zones à moyens et hauts risques, parfois entourées de palissades de tôles pour mieux en contrôler les accès. Les résidents sont confinés à domicile, un service de ravitaillement est organisé. Ceux qui doivent sortir pour des soins médicaux peuvent le faire dans des véhicules spécifiques et dans le cadre d’une gestion en « boucle fermée », précisent les nouvelles règles de la stratégie « Zero Covid » adaptée à Omicron.

Des tests sanitaires sont effectués les 1er, 4ᵉ et 7ᵉ jour du confinement. La libération arrivant au bout de 14 jours sans nouveaux cas confirmés ou asymptomatiques. Sur la carte cet après-midi, une dizaine de lieux en orange. Ce sont les zones dites de « contrôle », où ont été signalés des cas contacts étroits. Lieu de travail, habitations, tous les collègues ou voisins proches sont invités à rester chez eux. Contrairement aux zones rouges, ces derniers peuvent sortir tous les deux jours pour faire des achats de premières nécessités. Et là aussi, la levée du confinement intervient aussi après 14 jours sans nouveaux cas d’infections dans la zone.

Enfin, ce mardi, sur la carte de Pékin, il y avait aussi des espaces dits de « prévention » en bleu, où les rassemblements sont limités. S’il s’agit de centres commerciaux, généralement les repas sont interdits à l’intérieur des restaurants et les lieux de divertissements sont fermés. Cette stratégie aurait permis au district de Dongcheng de contenir l’épidémie. Une extinction du foyer infectieux célébré en fanfare lundi 28 mars. « Décision précoce, contrôle sans attendre et inspection diligente ont permis de bloquer complètement la propagation du virus » affirme le documentaire « Les 14 jours de Dongcheng », produit par le Département de la propagande du Parti communiste du district et radio Pékin.

Conteneur de dépistage au Covid-19 à Pékin, en Chine. © RFI

Ce qui n’empêche pas certaines zones de rester en gestion fermée et les habitants de se faire tester. L’arrivée d’Omicron cet hiver a fait pousser les centres de dépistages privés comme des champignons. À 200 mètres du conteneur blanc et bleu, dans la même rue, deux agents en combinaison de protection intégrale vous accueillent. Comme partout, le tarif unique de 35 yuans (environ 5 euros) est appliqué. « Mon entreprise me demande de faire un test toutes les 48 heures, explique une employée d’une compagnie de nettoyage. Je ne veux pas que la Chine perde le contrôle de l’épidémie, ajoute-t-elle. Pour les gens du peuple, la santé est la chose la plus importante. Si chacun se teste, on se sent en sécurité ! » Un avis de plus en plus discuté.

Supermarchés, boulangeries, agences immobilières, chaîne de restauration rapide, librairie : plus d’une centaine de commerces ont dû suspendre leur activité dans six districts de la capitale pour manque de rigueur dans la lutte contre l’épidémie, indique le site d’information officiel Zhongguo Xingwen. « Pourquoi tant de précautions alors que la plupart des infectés n’ont pas de symptômes ? », s’interroge un chauffeur de taxi. En raison des restrictions au voyage et des quarantaines, celui-ci affirme n’avoir pas vu ses parents depuis deux ans.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne