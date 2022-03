Covid en Chine: les autorités de Shanghai s'ouvrent à l’importation de traitements étrangers

Face à la progression du variant Omicron, le gouvernement de Shanghai annoncé, mardi 29 mars, des mesures de soutien aux entreprises, laissant entendre aussi que la Chine allait autoriser l’importation de vaccins ARN messager étrangers.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

C’est une petite ligne dans un document de six pages en caractères chinois. À l’alinéa 21 de cet avis du Bureau général du gouvernement populaire municipal de Shanghai, il est écrit qu’il faut « soutenir l’importation de vaccins et de médicaments thérapeutiques Covid-19 ». Des vaccins ARN messager (ARNm) jugés plus efficaces que les vaccins inactivés chinois, selon certaines études, et attendus depuis longtemps en Chine continentale, notamment via le partenariat entre Fosun et le laboratoire allemand BioNTech.

Une longue attente

Une stratégie qui a été retardée depuis deux ans, rappelle Eric Sautedé, du Centre d’études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong et expert de la stratégie chinoise « zéro Covid » pour Heidi News. « Fosun s’est emparée de la question depuis novembre 2020 en réalisant des tests sur des humains. Elle avait alors sécurisé 100 millions de doses, avant de demander l’agrément pour une distribution sur le marché chinois en avril 2021, sans jamais l’obtenir. »

Une longue attente alors que le partenariat a obtenu un succès évident à Hong Kong, Macao et Taïwan, où le groupe Fosun affirme avoir déjà vendu pour près de 150 millions de vaccins Pfizer-BioNTech à Hong Kong, Macao et Taïwan. « Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Chine a 26 candidats vaccins en développement et qu’elle cherche à mettre au point son propre vaccin ARNm, ajoute le chercheur. Ces nouveaux traitements et ces nouveaux vaccins qui permettent de croire à un allègement de la stratégie "zéro Covid" dans les semaines et les mois qui viennent. »

Un avis qui fait date

Pour l’instant, les « vaccins révolutionnaires » chinois attendus semblent avoir pris du retard. Dix mille comprimés de Paxlovid, le traitement anti-Covid de Pfizer homologué récemment en Chine, ont été distribués à la province de Jilin, parmi les plus touchées par la flambée épidémique dans le nord-est du pays.

L’avis du gouvernement de Shanghai sur l’importation de traitements et de vaccins étrangers est donc important, alors que la fatigue de la stratégie « zéro Covid » se manifeste sur les réseaux sociaux, notamment via ses rappeurs locaux, qui chantent avec humour les pénuries dans les rayons alimentaires et les tests à répétition.

Y’a plus de sauce pour le tofu. Rap, humour et confinement à Shanghai. https://t.co/i0wWs98DbL — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) March 30, 2022

Huit mille six cent cinquante-cinq nouveaux cas d’infection sont rapportés par les autorités sanitaires, dont près des deux tiers à Shanghai, avec 5 982 cas pour la journée de mardi. La capitale économique chinoise est confinée en deux temps afin de tester l’ensemble des habitants.

