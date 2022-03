À Singapour, le «retour au monde d'avant» s'applique aussi à la peine de mort

À Singapour, un angoissant compte à rebours a commencé pour Nagaenthran Dharmalingam. Ce Malaisien de 34 ans peut être pendu à tout moment après un appel rejeté par la justice singapourienne. Arrêté en 2009 pour avoir transporté 42,72 grammes d'héroïne, Naganenthran est handicapé mental. Un état de santé qui pour la défense n’est pas compatible avec une exécution.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante dans la région,

Jamais la santé d’un condamné à mort, n’aura, à Singapour, été l’objet d’autant d’attention. Avec un QI évalué à 69 par les experts médicaux, Nagaenthran Dharmalingam est considéré comme souffrant de déficience intellectuelle. Une réalité que sa défense a toujours cherché à mettre en exergue afin de lui éviter la pendaison, en vain. Et l’échec de la procédure d’appel, qui demandait ce mardi, une nouvelle expertise psychologique pour approfondir l’état de santé mental de Nagaenthran, semble marquer le point d’orgue d’une attente judiciaire longue de treize ans pour ce Malaisien arrêté à l’aéroport de Singapour en 2009 avec l’équivalent de trois cuillères à soupe d’héroïne sur lui.

Une exécution retardée pour... Covid-19

Par une cynique ironie, en pleine pandémie mondiale, si l’état mental de Nagaenthran Dharmalingam n’a donc pas été l’objet d’un soin aussi méticuleux que ne l’aurait souhaité sa défense, seul le coronavirus aura, permis à Nagaenthran Dharmalingam de faire reculer une première fois la date de son exécution, qui était d’abord prévu le 10 novembre, avant d’être annulée in extremis lorsque le principal intéressé fut testé positif au Covid-19.

Depuis lors, sa famille et ses proches assurent avoir vu son état mental se détériorer derrière les barreaux. Dans une lettre adressée à la présidente de Singapour en décembre 2021, la mère de Nagaenthran Dharmalingam assure ainsi que son fils, qu’elle surnomme Nagen, semblait désorienté lorsqu’elle a pu le voir en novembre 2021 : « Nous avons constaté que son état mental s'était détérioré depuis la dernière fois que nous l'avions vu, il y a des années. Nagen est désorienté, et ne peut maintenir le contact visuel lorsqu'il parle aux gens. Nagen a des moments de lucidité, mais n'enregistre pas ce que les gens lui disent et parle de lui-même comme s'il était une autre personne. Il ne fait pas de phrases complètes et est incohérent. Parfois, ses yeux se promènent dans la pièce comme s'il regardait des personnes qui ne sont pas là. Nagen parle de rentrer chez lui et de manger des plats faits maison »

Décrit par sa mère comme une personne naïve, qui fait confiance aux personnes dès qu’elles lui parlent « gentiment », et toujours prêts à aider les siens, ce portrait de Nagaenthran est également repris par ceux qui s’indigne contre sa condamnation, comme Nathaniel Tan, intellectuel malaisien connu pour son engagement dans l’opposition, qui rappelait ainsi, dans un édito intitulé Pitié pour Nagaenthran et paru dans le journal indépendant, Malaysiakini, les circonstances qui ont poussé Nagaenthran à accepter de transporter de la drogue : « L'histoire de Nagaenthran Dharmalingam commence en 2009, alors qu'il travaillait à Johor Bahru. Son père devait subir une opération du cœur, il a donc cherché à emprunter 500 Ringgits ( 106 euros ) à un homme, "K"."K" lui a dit qu'il prêterait l'argent à Nagaenthran s'il acceptait de transporter quelque chose à Singapour. Lorsque Nagaenthran a refusé, K l'a agressé et a menacé de tuer sa petite amie ».

La famille de l'accusé désignée coupable d'abus de procédure

Mais cette narration n’a jamais été celle de la justice singapourienne qui a considéré cette semaine la demande d’une nouvelle expertise sur les capacités cognitives du condamné comme « un abus flagrant de procédure » destiné à « retarder de manière injustifiée » l’exécution. Vaine, cette procédure se révèle également coûteuse pour la défense, rappelle Rachel Chhoa-Howard, chercheuse à Amnesty International Asie du Sud Est : « le bureau du procureur général a ordonné que le coût illégal de l'appel soit payé personnellement par les avocats des personnes risquant d'être exécutées au motif que l'appel, dont plusieurs ont été déposés afin d’empêcher des exécutions planifiées, constitue un abus de procédure ».

Une requête qui n’est pas inhabituelle, note la chercheuse, mais constitue pour elle une « pression financière qui a un effet destructeur sur l’activisme juridique à Singapour ».

Dans ce riche petit état d’Asie du Sud Est, fier d’être en tête des classements évaluant la sûreté des différents pays, ils sont en effet bien peu à s’émouvoir du sort des condamnés à mort et peuvent être souvent dans les radars des autorités pour cela. Parmi eux, Jolovan Wham, condamné pour organisation d’une manifestation non déclarée en 2017, lorsqu’il allumait des bougies avec un petit groupe devant la prison singapourienne pour rendre hommage à un homme dont l’exécution était imminente.

Cette semaine, Jolovan Wham faisait partie des rares présents au tribunal, en soutien cette fois-ci à Nagaenthran. « À cause du covid, il n’y avait vraiment pas grand monde, rapporte-t-il, mais quand même une dizaine de policiers qui patrouillait autour». Nagaenthran, je pense, a compris la décision du tribunal, mais sans doute moins le processus en lui-même qui a amené au rejet de son appel ».

Une recrudescence des exécutions malgré la mobilisation internationale

Alors que le cas de Nagaenthran a connu, ces dernières semaines, une répercussion planétaire, avec des appels à la pitié provenant de l’ONU, de l’Union Européenne, du roi de Malaisie, et de personnalités comme le millionnaire anglais Richard Branson, Jolovan Wham lui ne pense pas qu’à Singapour cette médiatisation change quelque chose :« Je ne crois pas que la situation puisse évoluer ici parce que le gouvernement a plutôt redoublé de détermination dans cette affaire et a cité des enquêtes selon lesquelles la majorité des Singapouriens restent favorables à la peine de mort ».

Du côté d’Amnesty International, on note que « tout au long de ses 18 années au pouvoir, le cabinet du Premier ministre Lee Hsien Loong n'a pas une seule fois approuvé un ordre permettant au président d'accorder la clémence à une personne menacée d'exécution. Mais s'il y avait un moment pour le faire, ce serait maintenant ». On rappelle que « l'organe des Nations unies chargé de surveiller le respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), à laquelle Singapour est partie, a déclaré que l'application de la peine de mort aux personnes souffrant d'un handicap mental ou intellectuel était interdite », et l’on s’inquiète enfin d’une recrudescence des condamnations et exécutions à Singapour.

Car au-delà du cas de Nagaenthran, après deux ans sans exécution, le « retour à la normale » qu’annonce Singapour en rouvrant par exemple ses frontières semble également rimer avec un regain d’activité pour les bourreaux. Au lever du jour, ce mercredi 30 mars, Abdul Kahar bin Othman a ainsi été pendu. Cet homme de 68 ans était lui aussi condamné après avoir été arrêté en 2013, avec 67 grammes d’opioïdes. Aux côtés de Nagaenthran, un autre homme avec un profil similaire attend lui aussi la mort, Pausi Jefridin. Ce Malaisien au QI évalué à 67 était arrêté en 2008 avec 76 grammes de méthamphétamines.

Mais si les condamnations et exécutions semblent soudainement reprendre à Singapour, une activité, elle, n’a jamais connu de baisse pendant la pandémie en Asie du Sud Est, et ce, malgré les condamnations à mort souvent de vigueur dans la région : le trafic de drogue.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne