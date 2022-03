Cheng Lei, journaliste australienne d’origine chinoise, jugée pour espionnage à Pékin

Après 18 mois de détention, la journaliste australienne Cheng Lei a comparu ce jeudi 31 mars devant la justice chinoise. Ex-présentatrice de la télévision d’État chinoise, cette mère de deux enfants est jugée pour espionnage.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Comme à chaque fois qu’il s’agit de questions liées à la sécurité nationale, les procès ont lieu à huis clos en Chine. Ce jeudi matin encore, la poignée de journalistes et de diplomates qui ont tenté d’accéder à l’audience du tribunal intermédiaire populaire numéro 2 de Pékin ont trouvé portes closes.

Sur le trottoir non loin de la cour, Graham Fletcher s’adresse aux caméras : « On a nous a refusé l’accès, déclare l’ambassadeur d’Australie en Chine. C’est profondément préoccupant, insatisfaisant et très regrettable. On ne saurait avoir confiance, ajoute-t-il dans la validité d’un processus judiciaire tenu au secret ». Un procès au secret, après avoir passé les sept premiers mois de sa détention au secret également, Cheng Lei, 47 ans, n’a pas vu ses enfants depuis son arrestation.

Australienne d’origine chinoise, la journaliste travaillait comme présentatrice au service anglophone de CGTN, la télévision d’tat qui a effacé sa biographie et toutes traces de ses passages à l’antenne sur ses différents sites web. Accusée d’espionnage, sa disparition en août 2020 a contribué à la dégradation des relations déjà tendues entre la Chine et l’Australie.

Peu d’information ont été rendues publiques concernant les infractions présumées qui lui sont reprochées. Quelques mois après son arrestation, une employée chinoise de l’agence Bloomberg, Haze Fan, a également été placée en détention.

