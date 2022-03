En Chine, les pays voisins de l'Afghanistan s'inquiètent des plans du groupe État islamique

Les diplomaties des sept pays voisins de l'Afghanistan se sont réunis pour la deuxième journée consécutive en Chine afin de discuter de l'avenir du pays passé sous contrôle taliban. Parmi eux, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Ce dernier s'est notamment dit préoccupé par les plans de l'organisation État islamique visant à déstabiliser l'Asie centrale jusqu'à la Russie.

Publicité Lire la suite

L'organisation État islamique tente notamment de profiter des divisions ethniques aggravées par l'arrivée des talibans au pouvoir pour augmenter leur influence dans la région. Ils ont ainsi lancé une importante campagne de communication présentant les talibans comme une force de domination pashtoune plutôt que comme un mouvement islamique authentique.

L'EI se tourne donc particulièrement vers les minorités Ouzbek, Tadjik et Kirghiz en publiant livres et vidéos dans les différentes langues. L'État islamique au Khorasan est particulièrement actif dans le nord du pays peuplé majoritairement d'Ouzbek et de Tadjik deux groupes ethniques exclus du gouvernement taliban.

Cinq attaques

Depuis la chute de Kaboul aux mains de ces derniers, l'organisation État islamique a revendiqué cinq attaques dans la région de Kunduz, frontalière du Tadjikistan. Le pays voisin s'inquiète lui aussi des activités de l'EI sur son territoire, tout comme une grande partie des gouvernements de la région.

Au Pakistan, l'État islamique au Khorasan a notamment revendiqué au début du mois l'attaque suicide contre une mosquée de Peshawar qui a fait 63 morts et 200 blessés, symbole du retour du groupe terroriste dans le pays.

► À lire aussi : Pakistan: des dizaines de morts dans un attentat suicide dans une mosquée de Peshawar

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne