Les Occidentaux pressent l'Inde de prendre des mesures contre la Russie

Le Premier ministre indien Narendra Modi, à droite, étreint le président russe Vladimir Poutine avant leur rencontre à New Delhi, en Inde, vendredi 5 octobre 2018 (Photo d'Archive).

L’Inde, qui siège au Conseil de sécurité, s’est abstenue de le faire lors des différents votes à l’ONU, provoquant l'agacement des Occidentaux, qui craignent que New Delhi n’aide la Russie à contourner les sanctions.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Depuis le début du conflit, l’Inde appelle à la fin des hostilités en Ukraine, mais ne rend jamais Moscou directement responsable de cette guerre. Une donnée explique cette position : environ 85% de l’équipement militaire indien est d’origine russe.

►À lire aussi : Frédéric Grare: « L'Inde veut préserver son partenariat stratégique avec Moscou, Pékin et l’Occident »

Difficile donc de rompre ses liens avec Moscou, surtout à un moment où l’armée chinoise voisine est de plus en plus agressive. Manoj Joshi, chercheur spécialisé de questions militaires à l’Observer Research Foundation de New Dellhi, estime que les Occidentaux ne doivent pas s’inquiéter de la position indienne.

« L’Inde n’a pas vraiment les capacités de contourner les sanctions. Même le pétrole que nous achetons à la Russie est d’une quantité insignifiante, explique-t-il. Je pense que les Américains ont compris notre problème de dépendance et ont indiqué qu’ils peuvent tolérer notre position, tant que nous ne soutenons pas davantage la Russie. Et je ne pense pas que le gouvernement indien veuille le faire. »

Les relations indo-russes, une histoire ancienne

L’Inde est l’un des rares grands pays à ne pas avoir condamné l’invasion russe de l’Ukraine. Cela est le reflet de la très forte dépendance de l’Inde, qui achète l’essentiel de son équipement à la Russie. « En 1971, la Russie était le seul pays à nous soutenir dans la guerre contre le Pakistan. Demain, si nous devons nous battre encore, nous aurons besoin de leur soutien », explique Raoul, un vendeur de tissu, qui, bien que touché par les images de cette guerre cruelle, ne condamne pas la Russie.

Un peu plus loin, dans le bazar populaire de Kotla, Ankit, un jeune électricien, fait le parallèle avec les conflits territoriaux de l’Inde. « Ces problèmes de frontières sont très compliqués, nous aussi nous nous disputons le Cachemire avec la Chine et le Pakistan, et il est difficile de savoir qui a raison », affirme-t-il.

Mais malgré cette relation historique, certains Indiens ne sont pas du même avis. « Les décisions du gouvernement sont guidées par le besoin d’importer des armes et du pétrole », assure Manoj, un cadre de tourisme. « Et je pense que c’est égoïste. Il dit qu’il est neutre, mais pour moi le gouvernement a clairement pris position et c’est une erreur », déclare-t-il en colère au micro de RFI.

Le ministre russe des Affaires étrangères sera en visite officielle à New Delhi ce vendredi 31 mars. Il devrait discuter avec son homologue des moyens de vendre du pétrole à l’Inde sans utiliser le système bancaire SWIFT, duquel sont exclues les grandes banques russes.

►À lire aussi : Invasion de l’Ukraine par la Russie : quel positionnement de l’Inde et du Pakistan ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne