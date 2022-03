Philippines: une défenseure des droits de l'homme libérée après 40 jours de prison

Une médecin philippine accusée d’être une cheffe de la rébellion maoïste et détenue depuis 40 jours dans une prison dans le sud du pays a été libérée après l’abandon par un juge des poursuites à son encontre. L’arrestation et la détention de ce médecin avait été condamnés par de nombreuses ONG qui ont dénoncé la répression abusive par le président Duterte de plus d’un millier d’opposants.