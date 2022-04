Sri Lanka: Colombo placée sous haute sécurité après de violences manifestations de colère

La capitale du Sri Lanka a été placée, ce vendredi 1er avril 2022, sous haute sécurité après que des centaines de manifestants ont tenté de prendre d'assaut la résidence du président en réaction à la grave crise économique. Le pays connaît d'importantes pénuries de produits de première nécessité, une inflation galopante et des coupures d'électricité paralysantes. Beaucoup craignent que le Sri Lanka, qui traverse pire sa récession depuis son indépendance en 1948 et ne soit pas en mesure de rembourser ses dettes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des centaines de personnes se sont dirigées vers le domicile du président Gotabaya Rajapaksa pour réclamer sa démission. Ils ont incendié deux bus militaires et une jeep de la police, jeté des briques sur les forces de l'ordre et barricadé une route principale de Colombo avec des pneus enflammés. Une personne a été grièvement blessée et la police a déclaré que cinq officiers avaient été blessés dans des affrontements. Quarante-cinq personnes ont été arrêtées.

Les forces de police ont tiré sur la foule et utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. La nature des balles utilisées, réelles ou en caoutchouc, n'était pas claire dans l'immédiat.

Un manque cruel de devises étrangères

Manquant cruellement de devises étrangères, l'île de 22 millions d'habitants a imposé une large interdiction d'importation en mars 2020, entraînant de graves pénuries sur les produits de première nécessité. Les dernières données officielles publiées vendredi font état d'une l'inflation de 18,7% en mars dans la capitale Colombo, le sixième record mensuel consécutif. Les denrées alimentaires sont particulièrement touchées avec une hausse des prix record de 30,1%.

Ce jeudi, le diesel était introuvable dans l'intégralité des stations de l'île, selon les autorités et les médias, obligeant l'État à imposer une coupure d'électricité généralisée pendant 13 heures, la plus longue jamais enregistrée, faute de diesel pour les générateurs. Plusieurs hôpitaux publics ont cessé d'effectuer des opérations chirurgicales par manque de médicaments.

Le Sri Lanka est en train de vivre sa pire crise économique. Il y a des pénuries de carburant, de gaz, d'électricité. Et les pénuries de carburant ont entraîné la faillite de nombreuses grandes et petites entreprises. La semaine dernière, trois personnes âgées sont décédées en faisant la queue pour remplir un bidon d'essence ou pour se procurer du gaz. C'était horrible de voir que des personnes meurent en faisant la queue pour se procurer des biens de première nécessité. Aujourd'hui, j'ai assisté à une opération chirurgicale où les chirurgiens s'éclairaient à l'aide de leur téléphone portable, car les générateurs qui tournaient depuis des heures sont restés à court de carburant et l'opération ne pouvait pas attendre. Actuellement, il y a aussi une pénurie de médicaments. C'est un cercle vicieux, un cercle sans fin Jeevani Fernando, 52 ans, une habitante de Colombo Jelena Tomic

