Australie: vers Sydney, la célèbre plage de Bondi Beach a été engloutie par des vagues immenses

Ce samedi 2 mars, de grandes vagues se sont abattues sur la côte est de l'Australie atteignant des maisons et engloutissant la célèbre Bondi Beach de Sydney.

En Australie, des alertes aux vagues dangereuses ont été émises sur la majeure partie de la côte de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, les vents forts provoquant des vagues menaçantes. Sur une vidéo montrant une houle de cinq mètres, l'eau de la marée se précipite jusqu'aux portes des maisons et à Avoca Beach, à 90 minutes de route au nord de Sydney, des badauds ont fuit l'eau déferlante.

Les vagues ont pénétré dans les propriétés

Peter Evans, des services d'urgence de Nouvelle-Galles du Sud, a expliqué à l'AFP que les équipes s'occupaient de plusieurs maisons dans la zone où les vagues avaient pénétré dans les propriétés, mais que les conditions s'amélioraient. « Nous espérons que le pire est passé et que nous n'aurons pas ce soir ou demain ce que nous avons eu ce matin et cette nuit », a-t-il déclaré. Le temps clair a aidé les équipes, mais après des mois de fortes pluies, l'eau continue de s'infiltrer dans les bassins versants, a-t-il encore ajouté, et « les conditions de la mer sont encore très, très difficiles ».

Bondi Beach a disparu sous les vagues

À Sydney, la célèbre plage de Bondi Beach a disparu sous les vagues qui s'écrasent sur les passerelles et se déversent sur une route voisine. Les services de météorologie ont émis un avertissement pour tout le week-end concernant des vagues dangereuses et des vents forts de la côte nord de Nouvelle-Galles du Sud jusqu'à la frontière du Victoria. L'est de l'Australie a connu ces dernières semaines plusieurs épisodes météorologiques extrêmes, favorisés par le phénomène La Nina et le changement climatique. Des intempéries record et des inondations ont tué au moins 22 personnes depuis début février.

(avec AFP)

