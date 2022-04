«Ça ne fait que commencer»: au Sri Lanka, la population manifeste malgré l'état d'urgence

Au Sri Lanka, la population continue de battre le pavé malgré l’interdiction des manifestations. Depuis des mois, une terrible crise économique provoque des pénuries alimentaires et énergétiques et les manifestants réclament désormais la démission du gouvernement.

Les réseaux sociaux sont coupés, un couvre-feu est décrété, l’armée est déployée et l’état d’urgence décrété et pourtant, les manifestations continuent ce dimanche partout au Sri Lanka, rapporte notre correspondant dans la région, Côme Bastin.

Après une semaine ou les coupures de courant ont été particulièrement sévères, la colère de la population, poussée à bout par des mois de pénuries, explose. « Les gens n’ont plus d'électricité, n’ont plus de gaz, n’ont plus de nourriture ! Ils sont donc frustrés et en colère. Ils ne supportent plus le gouvernement qui n’a pas réussi à relever l’économie de son état pitoyable. C’est pour ça qu'ils se rassemblent dans la rue, malgré les couvre-feux et les interdictions, pour protester pacifiquement. Il faut que ce gouvernement démissionne pour trouver une solution à la crise économique », témoigne un manifestant.

Ce dimanche, les forces de sécurité sri-lankaises, lourdement armées, ont bloqué une marche dirigée par l'opposition à Colombo mais les cortèges se sont déplacés dans les banlieues de la capitale. « Le couvre-feu reste en vigueur jusqu'à lundi juste pour empêcher les gens de manifester. Mais la population proteste quand même en se rassemblant dans les rues à côté de chez eux, ils arborent des drapeaux noirs partout dans le pays et c'est magnifique parce que les gens ne vont pas renoncer. Rien n'est donc terminé, ça ne fait que commencer », raconte Jeevani Fernando, une consultante en communication à Colombo.

« Les premières manifestations étaient pacifiques »

Elle accuse notamment des militants proches du gouvernement de faire dégénérer les manifestations : « Les premières manifestations étaient pacifiques. Il y avait des mères de familles avec leurs bébés. Ces protestations sont devenues violentes, on le sait maintenant, du fait de l'implication de militants proches du gouvernement ». Et elle fait part de nombreuses arrestations, lors des manifestations. « On a aussi vu des images de policiers s'introduire dans des maisons et tabasser des gens sans aucune raison. Dès l'instant où des dommages ont été causés sur des biens publics, le président s'est empressé d'imposer le couvre-feu, de nombreuses personnes ont été arrêtées et inculpées en application de la loi sur la prévention du terrorisme », selon la communicante.

Autour de la capitale, des routes sont bloqués et des checkpoints ont été mis en place par les forces de l’ordre. « Mon partenaire a quitté le nord de Colombo. Sur la route, il s'est fait arrêter à trois reprises, d'abord par la police, puis par les forces spéciales et enfin par l'armée. Les contenus de ses comptes sur les réseaux sociaux ont été contrôlés sur son portable et il a subi un long interrogatoire sur les raisons de son déplacement. Un militant, après avoir posté un contenu négatif sur son compte et dans lequel il appelait les gens à s'unir a été enlevé chez lui le 31 au soir. Nous avons appris aujourd'hui qu'il a été libéré sous caution », selon la consultante en communication à Colombo.

Un soldat de l'armée monte la garde à un point de contrôle après que les autorités ont imposé un couvre-feu national pour contenir les protestations contre l'aggravation de la crise économique, à Colombo le 3 avril 2022. AFP - ISHARA S. KODIKARA

« La petite étincelle s'est enflammée »

Des centaines d'avocats ont exhorté le président Gotabaya Rajapaksa à révoquer l'état d'urgence pour garantir le respect de la liberté d'expression malgré la crise. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, lui, condamné la coupure des réseaux sociaux en postant un message sur Twitter grâce à un VPN. « Je ne cautionnerai jamais le blocage des réseaux sociaux », a ainsi critiqué le ministre et neveu du président, Namal Rajapaksa. « La disponibilité des VPN, comme celui que j'utilise en ce moment, rend ce genre de blocage complètement inutile », a-t-il ajouté

Tout comme le ministre, les habitants détournent la coupure des réseaux sociaux. « Les autorités ont bloqués les réseaux sociaux, c'est un schéma qu'ils ont déjà utilisé dans le passé, les gens ont l'habitude et s'y sont préparés. Nous utilisons d'autres alternatives pour continuer à utiliser les réseaux sociaux et partageons la méthode avec d'autres afin qu'ils puissent contourner ce blocage et continuer à partager des contenus sur les réseaux. Si les autorités pensaient pouvoir ainsi nous stopper, ils se trompent. Ce blocage n'a fait que renverser la table », raconte Jeevani Fernando.

Grâce aux réseaux, les manifestants cherchent le soutien de peuple du monde entier, notamment de la diaspora sri-lankaise. « La petite étincelle s'est enflammée partout dans le monde. Leur plan ne marche pas. Les gens sont inspirés, encouragé par le soutien mondial. Il y a quelques jours j'étais déçue et découragée mais aujourd'hui je suis très enthousiaste », rajoute la consultante.

Alors que le couvre-feu prend fin officiellement lundi 4, les tensions devraient perdurer dans les jours à venir.

