Chine: le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter à Shanghai

Préparation aux tests anti Covid-19 à Shanghai (Chine) le 1er avril 2022. REUTERS - ALY SONG

Texte par : RFI

Plus de 13 000 cas aujourd'hui en Chine, un record depuis Wuhan, dont 8 226 à Shanghai : la plus grande ville de Chine est confinée depuis une semaine pour la partie est, et depuis trois jours pour la partie ouest. Au total, ce sont 25 millions de personnes privées de sorties parce que la Chine applique toujours sa politique « zéro Covid ». Une politique de plus en plus difficile à tenir face à un variant Omicron très contagieux.