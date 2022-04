Farkhunda Zahra Naderi, brisée mais remplie d'espoir pour l'avenir de l'Afghanistan

Portrait libre

Farkhunda Zahra Naderi, membre du Haut Conseil pour la réconciliation nationale en Afghanistan avant la prise du pouvoir des talibans, a été la conseillère du président Ashraf Ghani. Militante pour la paix originaire d’un pays lacéré par les conflits, elle croit à l’apaisement de la société afghane, tout en admettant l’échec de l'ancien gouvernement. Portrait.

Farkhunda Zahra Naderi choisit soigneusement ses mots avant de parler en anglais, avec une voix ferme et posée. Malgré cela, lorsqu’on lui demande de parler de la situation en Afghanistan, quelques mois après la chute de Kaboul, le ton flanche, avant de se raffermir. « J'essaie vraiment de ne pas me laisser aller à mes sentiments, bien que je sois dévastée, brisée… mais nous devons trouver l'espoir. Nous devons trouver un moyen de nous en sortir. En même temps, nous sommes tous responsables, du niveau individuel au niveau national », concède-t-elle dans les locaux de RFI, à Paris.

Un fardeau qui pèse particulièrement sur la femme politique : elle a été conseillère du président Ashraf Ghani, membre du parlement de 2010 à 2015 et faisait partie du Haut Conseil pour la réconciliation nationale en Afghanistan, partie prenante des négociations avec les talibans. Sa famille toute entière a été, de son père à ses frères, des acteurs de la vie politique afghane.

Une enfance en Afghanistan

Farkhunda Zahra Naderi étant née à Kaboul en avril 1981, elle a connu l’Afghanistan en guerre toute son enfance. « Nous sommes des produits de la guerre, malheureusement. Je me souviens que je passais d'une école à l'autre, je n’aimais pas ça. C’était en partie lié au travail et aux responsabilités de mon père, mais la guerre et le conflit existaient déjà. » Son père, homme politique afghan et chef d'une communauté chiite de la province de Baghlān, au nord de Kaboul, l’éduque et la pousse à exercer son esprit critique. « Chez moi, on m’a beaucoup encouragé à aller vers la politique, mais à cause de la guerre et des conflits, de la façon dont j'avais vécu la politique afghane, je n’aimais pas ça du tout et je pensais que pour servir le peuple, on n’avait pas nécessairement besoin de passer par la politique, qu’on pouvait le faire par d'autres moyens. »

Un garçon afghan fait voler un cerf-volant sur une colline surplombant Kaboul, le dimanche 27 février 2022. AP - Hussein Malla

La jeune femme a 15 ans quand les talibans prennent le pouvoir pour la première fois. Issue d’une famille aisée, elle a l’opportunité de fuir le pays. « S'en est suivi une période d'incertitude et un grand bouleversement de mon éducation à cette époque ». À sa culture afghane s’ajoute la culture britannique, où elle passe son baccalauréat, et la culture ouzbèk : elle étudie le droit et les lettres à l'université internationale de Westminster à Tachkent jusqu’en 2007. Farkhunda Zahra Naderi résume : « J'étais dans des pays différents, entre différentes identités, différentes cultures, ça m’a façonné ». Après onze années loin de son pays, la jeune femme décide finalement de rentrer en Afghanistan. De son enfance dans sa contrée natale, elle se souvient des bruits de la guerre et « d’un beau village et de merveilleuses montagnes. Des sentiments, des souvenirs doux-amers. »

De l’associatif au politique

En Afghanistan, le temps est à la reconstruction. « Il était temps de recommencer ma vie là-bas, où la démocratie faisait ses premiers pas », affirme-t-elle. Revenir dans son pays n’était pas une option. Fortement attachée aux montagnes de l’Afghanistan, elle a bien conscience que la nostalgie a beaucoup joué dans sa décision. « L’une des attaches émotionnelles les plus structurantes dans la relation à un pays est liée à l’enfance. Au fil du temps, vous grandissez, mais cet enfant est toujours en vous, quel que soit le souvenir que cet enfant a de son pays. Je pense que c'est la chose la plus puissante qui vous relie à un endroit et qui vous encourage à essayer d’y apporter un changement. »

Ce changement passe d’abord par des actions de terrain. Au début fidèle à son rejet de la politique, Farkhunda Zahra Naderi fait du bénévolat, de l’associatif, et approfondit sa connaissance du droit des femmes et des enfants. Après trois années, elle se lance dans la politique. Élue au parlement afghan en 2010, elle ne quittera plus son pays, jusqu’à la nouvelle chute du régime, onze années plus tard.

Mettre les femmes au cœur du système

À l’université, Farkhunda Zahra Naderi avait étudié le rôle des femmes au sein du pouvoir afghan, et était convaincue que l'absence des femmes afghanes à la Cour suprême était un des grands enjeux pour la cause. Lors de la campagne parlementaire de 2010, elle promet de se battre pour la participation des femmes à la Cour suprême d'Afghanistan. En 2015, Anisa Rasooli est désignée par le président Ashraf Ghani pour devenir la première femme à siéger à la Cour suprême. La demande est rejetée de sept voix par le Parlement. Trois ans plus tard, même scénario. Demande approuvée par le président, rejetée par le Parlement.

Des femmes afghanes chantent lors d'une manifestation à Kaboul le jeudi 21 octobre 2021. AP - Ahmad Halabisaz

Pour autant, Farkhunda Zahra Naderi ne désespère pas. La société afghane ne pourra se développer qu’avec les femmes, et même le retour des talibans au pouvoir ne pourra changer la donne. Pour elle, ils ne peuvent plus faire comme si les femmes n’existaient pas. « Les femmes d'Afghanistan sont dans la rue : les talibans devraient s'inquiéter. Ils devraient discuter avec ces femmes et ces hommes qui savent comment améliorer leur vie, comment les rendre plus sûres. » Pour autant, quand RFI lui demande s’il y a eu des signes dans ce sens, Farkhunda Zahra Naderi admet être inquiète, notamment pour l’éducation. « Il n'y avait pas besoin de fermer les écoles. C'était un système qui fonctionnait et c’était une décision inutile. Même pendant la guerre, les écoles étaient ouvertes. »

En rouvrant les écoles le 17 septembre, le gouvernement taliban a décidé d’en exclure les femmes, sauf à l’école primaire. Une fausse route, d’après la militante. « Nous avons tellement de femmes qualifiées, mais elles ont besoin d'être reconnues. Elles ont besoin d'être embauchées dans leurs domaines. Si elles sont dans la rue, c’est parce qu'elles veulent être utiles pendant cette crise pour leur nation et pour leur peuple. » Pour l’ancienne députée, il incombe aux talibans de protéger les femmes, car la guerre n’est plus là et que la nation afghane dans toutes ses composantes doit être en sécurité.

Épreuve d’humilité et espérance

La blessure d’août 2021 est encore à vif pour la femme politique, et restera encore longtemps. Le sentiment de responsabilité est grand. Qu’est-ce qui a manqué au gouvernement ? Qu’est-ce que la classe politique n’a pas su voir, entendre, faire ? Farkhunda Zahra Naderi peine à trouver les réponses à ces questions. « C’est un désastre pour moi de penser que nous sommes loin du pays, c'est triste que nous ne soyons pas là. Nous sommes censés être à côté de ceux qui sont dans la rue. (...) Nous sommes dans une situation où une autre génération souffre. Nous n'avons pas vraiment réussi notre essai, mais nous devons briser ce cercle vicieux. Il faut que ça s'arrête. »

