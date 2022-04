Pakistan: premier jour du ramadan assombri par une crise politique et économique

C’est dans un contexte de crise politique et économique que le cinquième pays le plus peuplé au monde entame le premier jour du ramadan ce dimanche, une période sacrée en islam.

Avec notre envoyée spéciale à Karachi, Sonia Ghezali

Les fruits et les légumes s’étalent sur les stands du marché local du quartier de Lines. Pastèques, melon, goyaves, herbes fraiches, poivrons, piment verts… Maryam fait ses courses pour cuisiner les samoussas et des pakoras, des beignets de légumes, pour la rupture du jeûne. « La botte de coriandre était à 10 roupies l’année dernière, cette année elle coute 20 roupies », témoigne-t-elle.

Avec le salaire de son mari, enseignant dans une école publique, la mère de six enfants n’arrive pas à joindre les deux bouts. « On a l’habitude de cuisiner beaucoup de viande, mais on ne va pas pouvoir cette année en manger autant. Le poulet est devenu très cher. On en cuisinait un demi-kilo par repas, on n’en cuisinera que 250 grammes ce mois-ci. Pareil pour les légumes », déclare la mère de famille.

« Qui peut acheter des légumes à ce prix ? »

Chanda aussi arpente les étals et compare les prix. « Les haricots verts sont à 100 roupies le kilo, c’est la quantité pour un repas seulement. Qui peut acheter des légumes à ce prix ? », s’interroge-t-elle.

Elle fait les courses avec l’une de ses amies. « Le poulet est très cher maintenant. Même si on décide d’en acheter comment pourrait-on le cuisiner ? L’huile est chère, les épices sont chères, et on doit le cuisiner avec tout ça. Mais tout est trop cher. Je ne sais pas comment je vais nourrir ma famille pendant le ramadan. Je prie Dieu pour qu’il nous aide et qu’il nous mette de quoi manger sur la table », dit-elle.

Vote d'une motion de défiance

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 15% la semaine dernière au Pakistan. L’inflation est la plus élevée de toute l’Asie du sud-est, mettant en difficulté le pouvoir en place. En plus du contexte économique, c’est dans un climat politique tendu que le ramadan débute au Pakistan. Le Premier ministre est visé par une motion de censure et le vote de défiance doit avoir lieu dans la matinée ce dimanche.

Imran Khan, qui a perdu sa majorité au Parlement, risque de perdre sa place. L’ancien joueur de cricket International est accusé par ses opposants de mauvaise gestion économique et de maladresses en politique étrangère.

Le gouvernement doit aussi faire face à la menace accrue des talibans pakistanais du TTP (Tehreek-e-Taliban Pakistan), qui ont annoncé mercredi vouloir lancer une « offensive » contre les forces de sécurité pendant le ramadan.

Le Premier ministre a appelé ses partisans à manifester pacifiquement dimanche contre ce qu'il a qualifié samedi de « conspiration » organisée à l'étranger pour le chasser du pouvoir. « J'ai un plan pour demain, ne vous inquiétez pas. Je le leur montrerai et je les vaincrai devant l'assemblée », a-t-il promis samedi.

(avec AFP)

