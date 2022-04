Hong Kong: Carrie Lam veut quitter le pouvoir

Carrie Lam lors d'une conférence de presse à Hong Kong, le mardi 22 février 2022. AP - Vincent Yu

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La cheffe de l'exécutif de Hong Kong Carrie Lam a annoncé ce 4 avril qu'elle se retirerait en juin après un mandat marqué par de fortes contestations et un isolement de la ville du reste du monde pour se protéger du Covid-19. Première femme à diriger Hong Kong, elle avait pris ses fonctions en 2017, en promettant d’unir une ville de plus en plus réticente à l’emprise de Pékin.