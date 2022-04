Covid en Chine: des salons funéraires virtuels pour Qingming, la Toussaint chinoise

Comme tous les 5 avril, c’est la fête de Qingming en Chine. Les Chinois vont au cimetière nettoyer et fleurir la tombe de leurs proches disparus. Un rituel qui depuis le début de la pandémie de Covid-19 peut se faire aussi sur internet, via des plateformes spécialisées dans le nettoyage virtuel des tombes des ancêtres.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Un paysage de montagne, cascade, eaux vertes et musique traditionnelle. Ces « salles de deuil » en ligne pour Qingming, littéralement le jour de la « clarté » et de la « lumière » en mandarin, se sont multipliées ces dernières années en Chine. Deux ans après l’apparition du Covid-19, des Chinois ne pourront toujours pas se déplacer au cimetière ce mardi. Il n’y a pas d’autre choix pour Allie Ma, 25 ans, qui travaille dans l’industrie musicale à Changsa dans la province centrale du Hunan et ne peut pas rentrer dans sa province natale du Shanxi dans le nord-est du pays.

« À cause de la situation épidémique, je ne peux pas voyager, constate-t-elle. Si je retourne chez mes parents, je serai en quarantaine, puis, à nouveau en quarantaine au retour. J’ai donc choisi un site qui permet de nettoyer la tombe, de déposer des fleurs et même des lanternes d’éternité. J’ai dépensé environ 100 yuans pour cette cérémonie virtuelle. »

Cent yuans, environ 15 euros pour perpétrer la tradition via internet. Une option qui pourra dépanner les habitants des mégalopoles confinées, Shanghai, Jilin, ou même à Shenzhen, où les cimetières restent fermés en raison de la recrudescence du Covid-19.

Pour éviter que certains profitent de la situation, le ministère des Affaires civiles a demandé aux gouvernements locaux de renforcer leurs contrôles sur les plateformes proposant ces rituels en ligne pour une Toussaint chinoise de plus en plus virtuelle.

