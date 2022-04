Covid en Chine: la séparation des enfants de leurs parents à Shanghai indigne la population

La Chine fait face à sa plus grosse vague épidémiologique. Du renfort en personnel sanitaire et 2000 militaires ont été envoyés à Shanghai, le nouvel épicentre, signe que la politique du zéro Covid est toujours d’actualité dans le pays. Pourtant, le mécontentement des personnes confinées dans la capitale économique chinoise continue de monter, notamment au sujet de la séparation des enfants de leurs parents.

La municipalité de Shanghai persiste et signe, malgré la polémique qui gronde depuis plusieurs jours. Les autorités de la plus grande ville chinoise ont confirmé que si un enfant est contaminé, il devra être séparé de ses parents si ces derniers n’ont pas été testés positif.

Les enfants de plus de 7 ans seront hébergés dans des centres de quarantaine et les moins de 7 ans seront pris en charge dans des centres de santé publique. C’est la nouvelle hantise des parents à Shanghai alors que les vidéos montrant des enfants en bas âge livrés à eux même et en pleurs dans des centres d’isolement inondent la toile et choquent l’opinion publique.

Dans le cadre de la politique du zéro Covid plus que jamais en vigueur dans le pays, la loi chinoise veut que toute personne contaminée doit être placé à l’isolement dans un centre agrée par les autorités. Shanghai est sous confinement général depuis une semaine désormais. Les autorités ont prolongé indéfiniment la mise sous cloche de la mégalopole tandis que les contaminations continuent d’augmenter dans la ville la plus peuplée de Chine.

